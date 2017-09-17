Армия Асада отбивает у ИГИЛ Дейр-эз-Зор

Сирийская армия и союзные ей силы освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» два района на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в штабе операций города.

«Армия вышла к Евфрату, освободив районы Мариия и Хувейджат Мариия. С восточной стороны боевики отброшены от авиабазы более чем на пять километров», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что боевики бежали в сторону Маядина, часть террористов пересекла Евфрат и укрылась в северной части Дейр-эз-Зора.

14 сентября стало известно, что Россия планирует в ближайшие дни завершить борьбу с группировками, поддерживающими боевиков из ИГ в Сирии.

Двумя днями ранее российские военные доложили о зачистке 85 процентов территории Сирии от боевиков.