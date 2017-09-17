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Индиец продал 11-месячного сына незнакомцу ради выпивки

 

Житель индийского штата Орисса продал своего 11-месячного ребенка незнакомцу, чтобы на полученные деньги приобрести алкоголь. Об этом пишет газета The Sun.

За отпрыска мужчина, работающий уборщиком, получил 270 фунтов стерлингов (более 21 тысячи рублей). Полученные деньги он также направил на покупку мобильного телефона (23 фунта) и браслета для семилетней дочери (18 фунтов). Сообщается, что у мужчины есть еще и десятилетний сын. Также в сделке оказались замешаны брат продавца и работник социальных органов.

Покупателями оказались 60-летние супруги, которые в 2012 году пережили смерть 24-летнего сына. Его мать находилась в продолжительной депрессии, пока ее муж Сомнат Сети (Somnath Sethi) не предложил купить маленького ребенка и заняться его воспитанием.

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