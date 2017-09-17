В Вашингтоне прошли митинги сторонников и противников Трампа

Митинги сторонников и противников президента США Дональда Трампа прошли в субботу в Вашингтоне.

Сторонники американского лидера назвали свою акцию "Матерью всех демонстраций". На странице в Facebook они назвали себя патриотами, которые "поддерживают американские ценности, культуру, традиции и, конечно, американского президента Дональда Трампа". "Речь идет о том, чтобы Америка была первой, о защите и поддержке президента, конституции, блага и всех, кто их защищает", — отметили они.

Изначально планировалось, что в демонстрации примут участие несколько тысяч человек. На деле все ограничилось сотнями. Они прошли по центральному бульвару Вашингтона — Национальному моллу, который простирается от здания конгресса США до монумента президенту Аврааму Линкольну.