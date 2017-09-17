Южная Корея и США договорились усилить давление на КНДР

Президенты Республики Корея (РК) и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого договорились усилить давление на КНДР в ответ на недавнее испытание баллистической ракеты. Об этом сообщил журналистам официальный представитель администрации президента РК Пак Су Хён, передает ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер.

"Два лидера договорились усилить сотрудничество и представить более жесткие и эффективные санкции в отношении Северной Кореи, чтобы было понятно, что дальнейшие провокации с ее стороны приведут к углублению дипломатической изоляции и усилению экономического давления", - привело его слова агентство Reuters.

Пак Су Хён отметил, что президенты жестко осудили недавнее испытание КНДР баллистической ракеты и договорились, что обе страны будут тесно сотрудничать с другими государствами в целях применения последних санкций Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна.