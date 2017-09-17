На Японию надвигается мощный тайфун

Мощный тайфун «Талим», надвигающийся на японский остров Кюсю, уже привел к отмене 586 авиарейсов по всей стране на внутренних и международных направлениях.

Расписание перелетов пришлось скорректировать практически всем авиаперевозчикам, чьи рейсы связывают регионы Японии с Кюсю. Наблюдаются и проблемы в железнодорожном сообщении — отменено движение экспрессов «Синкансэн» между Кумамото и Кагосимой.

Крупнейшие авиакомпании JAL (Japan Airlines) и ANA (All Nippon Airways) были вынуждены отменить, соответственно, 151 и 225 внутренних рейсов; авиакомпания Peach Aviation отменила 53 внутренних и международных рейса; компания Jetstar — 43 авиарейса; apan Air Commuter, Skymark airlines, Solaseed Air, Spring Japan, Japan Transocean и Vanila Air — в общей сложности 114 рейсов.