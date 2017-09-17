Скандал в Грузии: в доме Патриарха укрывали террористов

В доме Патриарха всея Грузии, расположенном на улице Мцхетской, в течение одного года проживали граждане Турции, которые были объявлены в розыск турецкой стороной за совершенное преступление. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2» со ссылкой на показания бывшего начальника личной охраны патриарха Сосо Оханашвили. Эти показания Оханашвили дал в суде 25 июля на закрытом заседании, по скайпу.

Согласно записи, которую раздобыла телекомпания, Оханашвили рассказывает, что служба охраны в апреле 2016 года обнаружила, что в доме патриарха проживали трое человек, обвиняемых властями Турции в терроризме, убийстве и похищении человека.

По его словам, троих граждан Турции пристроили в этом доме секретарь-референт патриарха Шорена Тетруашвили и член Наблюдательного совета университета патриархии им. Св. Андрея Первозванного Георгий Андриадзе. При этом Оханашвили утверждает, что сам патриарх ничего об этом не знал.

«Я отправил туда ребят из охраны, и они мне затем рассказали, что двери открыли женщина и мужчина, они были гражданами Турции. Они не ждали нас. Сказали, что их пристроил Гиорги Андриадзе (которого связывает с Шореной Тетруашвили давняя дружба), что он и патриарх знают, что они здесь. Ребята взяли у них копии паспортов и принесли мне», - заявляет Оханашвили, передает Грузия Online.