Донбасс отказался от украинской свинины

Министерство агропромышленной политики и продовольствия самопровозглашенной Донецкой Народной Республики установило запрет на ввоз с территории Украины любых продуктов, в состав которых входит свинина.

По данным ведомства, это решение принято из-за африканской чумы свиней (АЧС) на юго-востоке страны.

«В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Украины запрещен ввоз на территорию Донецкой Народной Республики мяса свинины и готовой продукции из мяса свинины (сала, колбасных изделий, мясных консервов и так далее) со всей территории Украины», — сказано в заявлении министерства.

Отмечается, что привозить украинскую свинину запрещается в том числе и в ручной клади для собственных нужд.