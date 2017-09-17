Некоторое время назад я написал для haqqin.az текст о том, как в России православные активисты во главе со скандальной депутаткой Госдумы Натальей Поклонской атакуют еще не вышедший на экраны фильм Алексея Учителя "Матильда". Напомню, что в этом, абсолютно не угрожающим морали и нравственности, если судить по трейлерам, историческом фильме речь идет о любви между молодым Николаем II, который тогда еще не стал императором России, и польской балериной Матильдой Кшесинской. Но с тех пор конфликт вокруг фильма разразился до такой степени, будто он из сравнительного невинного нарыва на теле преобразовался в раковую опухоль.

"Коктейлями молотова" по "Матильде"

Премьера фильма в Москве отложена на полтора месяца. По улицам Санкт-Петербурга - культурной столицы России - чуть ли не ежедневно маршируют сотни демонстрантов с плакатами, требующими запретить показ "Матильды", которая якобы оскорбляет чувства верующих. До этого неизвестные забросали "коктейлями Молотова" здание студии Учителя, а некий Денис Мурашов протаранил двери екатеринбургского кинотеатра, устроив там пожар с целью помешать показу фильма.

Неделю назад кто-то поджег автомобили у офиса компании адвоката режиссера Константина Добрынина в Москве. Нападавшие ошиблись с адресом - Добрынин несколько часов после этого заявил, что он сам против показа фильма. Был ли он искренен или просто испугался?

И, наконец, только что в России стало широко известно о существовании организации, которая именует себя "Христианское государство - святая Русь" (назовем его ХГ). Его лидер Александр Калинин настаивает, что он и его движение не угрожают государству, а лишь предупреждают о существовании деструктивных сил, недовольных фильмом Алексея Учителя "Матильда" и готовых выражать недовольство поджогом кинотеатров. Но тут же он сообщает, что на сайте ХГ зарегистрировалось свыше 4.5 тысяч человек, которые намерены бороться с "Матильдой". То есть в его устах это заявление стало завуалированной угрозой: "Жгли машины и киношки и будем жечь". А что будет дальше, не знает никто - может быть начнутся физические устранения сторонников Учителя. Не приведи, Господи, конечно.

По стопам Геббельса

Историк Леонид Млечин пишет в "Новой газете", что Четвертого декабря 1930 года в Берлине состоялась премьера снятого американскими кинематографистами по роману молодого немецкого писателя Эриха Марии Ремарка фильма «На Западном фронте без перемен». Цензура при Министерстве иностранных дел Германии выдала фильму прокатное удостоверение. Но в кинотеатр, где демонстрировалась картина, явились первый секретарь столичного горкома партии Йозеф Геббельс и несколько депутатов-нацистов, пользовавшихся неприкосновенностью, а с ними двести штурмовиков. Они бросили в зал дымовые шашки и сорвали сеанс.

Что происходило в последующие полтора десятилетия в Германии и в мире, все хорошо помнят.

Мнения в отношении того, что происходит в России вокруг фильма "Матильда", разделились. Одни страшно напуганы всем и говорят о том, что Россия превращается в "православный Иран". А ХГ сравнивают с ИГИЛ и говорят о появлении терроризма, но уже без прилагательного "исламский". Другие пытаются успокоить публику, мол, все это временное явление и страсти скоро успокоятся.

В 2012 году, говорят они, группа Pussy Riots устроила провокационный панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве, за что ее участницы были осуждены на 2 года тюремного заключения. Вынесение обвинительного приговора стало беспрецедентным событием в России последних лет, получившим небывалый общественный резонанс как внутри страны, так и во всём мире. Однако с тех пор прошло пять лет, и о пуссечках все благополучно забыли. Мракобесие не накрыло Россию. Вскоре в Сочи были проведены зимние Олимпийские игры, которые стали праздником доброй воли и открытости. Россия словно говорила миру: я добрая, белая и пушистая, я никому не причиню зла.

Но потом грянули Крым и Донбасс, и в этой открытости и доброте появились вполне обоснованные сомнения.

Что же происходит теперь, за полгода до следующих президентских выборов? Поджог кинотеатров и автомобилей в знак протеста против "Матильды" стали лишь звеном в цепи событий последних лет такого рода. Как говорит публицист Александр Архангельский, в прошлые годы мы наблюдали легкие, почти невинные погромы выставок, открытие православного подразделения патриотической организации «Наши», искусственную исламизацию Кавказа. Но гром гремел, а гроза никак не начиналась.

Но дальше-больше. По требованию православной общественности устранялся спектакль «Тангейзер» в Новосибирском оперном театре. Минкульт озвучивал программу охранительного подавления искусства и разрабатывал критерии «ценностного регулирования» культуры, где говорилось, что произведение искусства должно соответствовать «духовно-нравственным, моральным, этическим и другим ценностям российской цивилизации». В противном случае, предупреждал он, допустимы санкции - вплоть до правовых. То, что это в некоторых пунктах повторяло культурную политику Геббельса и Муссолини, никого не волновало.

Христианство как культурный таран

"Смерть за идею, говорит Архангельский, - представала нормой, агрессия - христианским чувством, ненависть к инакомыслящим - хорошим тоном. А потом, как на гребне волны, появилась Наталья Поклонская. Ценностное регулирование? Вот оно. Преследование вплоть до санкций? Получите, распишитесь. Христианство - цензурный таран? Не проблема".

Но Поклонская, известная под прозвищем "няш-маш", никогда бы не обрела такой свободы действий, если бы не первоначальное благосклонное отношение к ней властей. Депутатам Госдумы вообще никогда не предлагалось играть самостоятельные роли в политике. Пишу первоначальное, потому что теперь и министр культуры Владимир Мединский, и его кураторы из Кремля, похоже, спохватились. Пришествие "Христианского государства" в России при всей натяжке такого сравнения может сыграть, по крайней мере, в культурной сфере ту же деструктивную роль, которую сыграла ИГИЛ в Сирии и Ираке. Оно тоже начнет крушить все культурные ценности, которые не разделяют ценности православного фундаментализма. Примеры этого, хотя и не столь масштабные, уже были в прошлом.

Выпускник столичного МГИМО, 28-летний Дмитрий Сергеевич Цорионов, известный также под псевдонимом Энтео, православный активист и руководитель движения "Божья воля" прославился многочисленными акциями вандализма на проведенных в Москве художественных выставках. В ноябре 2013 года Цорионов попытался сорвать спектакль "Идеальный муж" в московском МХАТЕ имени Чехова. В августе 2015 года группа лиц - членов "Божьей воли" во главе с Цорионовым повредила 4 работы скульптора Вадима Сидура, находящиеся в Госфонде и представленные на выставке в Манеже. Этот список можно было бы продолжить.

Шабаш православных ведьм

Но ведь если такая традиция нападений на "кощунников", не разделяющих православные ценности, продолжится, то через какое-то время на улицах будут нападать на людей, на шее которых нет крестиков. А в московских скверах и парках будут нелегально возводить мини- храмы члены церковного движения "Сорок сороков", сформированных из футбольных фанатов и бандитов. Православных бандитов.

Да, власти спохватились. Министр Мединский направил письмо главе московского МВД с просьбой обеспечить безопасность и пресечь возможные противозаконные действия на показе фильма "Матильда". Ранее он попросил правоохранительные органы пресечь давление со стороны противников кинофильма "Матильда". Комитет Госдумы по культуре на днях обсудил ситуацию вокруг фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда" и осудил депутата Наталью Поклонскую. На заседании комитета по культуре его руководитель, известный режиссер Станислав Говорухин, также связал происшествия с Поклонской. "Оживились все темные силы, все кликуши, сумасшедшие, вандалы, антисемиты, мракобесы, - сказал он. - Поджигают машины ни в чем не повинных людей, грузовик пробил здание кинотеатра. Это мини-ИГИЛ начинается".

Телефонный терроризм от Камчатки до Калининграда

Но отыграть назад злобную пьесу, пусть власти и не были ее постановщиками, а лишь благосклонно относились к распространению православного фундаментализма, нелегко. Мутная волна продолжает захлестывать Россию. В ее городах и весях все больше демонстраций против "Матильды", все больше проявлений религиозной нетерпимости.

Свидетельством стремительно растущей нервозности российского общества стал массовый "телефонный терроризм", происходящий в последнее время в Москве и других городах страны. За последние несколько дней из-за телефонных звонков с угрозами о размещении бомб было эвакуировано более 150 тысяч человек. Речь идет об аэропортах, вокзалах, гостиницах, торговых центрах, учебных заведениях. Звонки начались в воскресенье, 10 сентября, и продолжились в течение всей недели, затронув Москву, Санкт-Петербург, Рязань, Саратов, Ставрополь, Брянск, Пермь, Омск, Челябинск, Уфу, Екатеринбург, Магадан, Владивосток, Южно-Сахалинск и ряд других крупных городов России.

Ничего подобного в стране никогда не было. Федеральные телеканалы поспешили сообщить нации, что подавляющее большинство звонков было сделано из-за границы ...сторонниками ИГИЛ. Но в эту версию мало кто поверил, в условиях когда "мини-ИГИЛ, по словам именитого режиссера, пришел в Россию».

Драма парка "Зарядье"

Неделю назад по случаю Дня Москвы произошло торжественное открытие парка "Зарядье". В церемонии открытия шикарного парка у стен Кремля, на месте бывшей гостиницы "Россия", принял участие президент Владимир Путин. Но прошло совсем немного времени (первых посетителей парк стал принимать в понедельник), а устроители «Зарядья» в полнейшем шоке. За несколько дней работы нового парка москвичи и гости столицы вытоптали треть свежепосаженной тундры, уничтожили около 10 тысяч растений, большинство из которых занесено в "Красную книгу". Разбиты напольные фонари перед входом в павильон «Заповедное посольство» и световое окно на крыше медиацентра. В стеклянную крышу над филармонией бросили камень, и ее фрагмент покрылся трещинами. Посетители вообще ведут себя, как хазары при набеге на Русь. "Кажется, инфраструктурная европеизация Москвы слишком опередила ментальную: вот и треснуло в «Зарядье», - комментирует происходящее издание Gazeta.ru

С этим нельзя не согласиться. Европейская культура обустройства общественных пространств наталкивается на архаическую ментальность граждан России, которую власть годами взращивала так же упорно, как ландшафтные дизайнеры «Зарядья» - редкие лишайники. Вот вторая и затоптала первую.

Но архаическая ментальность - возвращаясь к главной теме - самая благоприятная среда для процветания экстремизма, религиозного фанатизма и терроризма. Мир видел это в других регионах. Теперь пришла очередь России?