В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по делу 46-летней Эмилии Гашимовой, обвиняемой по 172 статье (мошенничество) УК Азербайджана. Председательствовал на процессе судья Сабухи Гусейнов.

Следствием было установлено, что Э.Гашимова мошенническим путем присвоила свыше 100 тысяч манатов. Потерпевшими по делу проходили десять человек.

Согласно обвинительному акту, Эмилия Гашимова открыла в Наримановском районе контору «Юридические условия», где, не будучи членом Коллегии адвоката, оказывала гражданам адвокатские услуги. В числе тех, кто обратился к Э.Гашимовой, была и Зарема Тарвердиева, попросившая «адвоката» помочь освободить из заключения свою 21-летнюю дочь Нубар. Аферистка взяла у женщины 2700 манатов, но ничем ей не помогла, а деньги потратила на свои нужды.

Таким же образом Э.Гашимова обманула и брата осужденного за ДТП на 9 лет Рауфа Аскерова. Мужчина отдал мошеннице 12 тысяч манатов, но своего брата на свободе так и не увидел.

Э.Гашимова не брезговала ничем. Одной из ее жертв стал инвалид первой группы Сабит Мамедов. Ему лжеюрист обещала содействовать в получении квартиры в так называемом «доме инвалидов». С. Мамедов отдал ей за услуги 8 тысяч манатов, однако квартиру так и не обрел, а с деньгами расстался навсегда.

Э. Гашимова не ограничивалась лишь обещанием освободить из колонии близких или получить квартиру. Вафу Алиеву, например, она заверила, что устроит на работу в одну из столичных школ. За «трудоустройство» обманутая женщина отдала 13 тысяч манатов, но ни в одну школу ее так и не приняли.

В своих показаниях обвиняемая призналась, что она вовсе не собиралась кому-то помочь, а полученные от обманутых граждан деньги она тратила на свой весьма роскошный образ жизни.

Затем показания дали потерпевшие.

«Я работала уборщицей. Мою дочь Нубар приговорили к 9 годам лишения свободы. Очень хотелось помочь дочери, и я искала пути, как это сделать. Мне посоветовали обратиться к Эмилии. Она попросила за свои услуги пять тысяч мантов, но у меня было всего 2700. Эмилия взяла деньги и сказала, что добьется помилования Нубар. В противном случае она обещала вернуть деньги. Нубар так и не освободили, и я решила вернуть деньги. Но Эмилия пропала, телефон отключила. Тогда я пошла в полицию», - рассказала потерпевшая Зарема Тарвердиева.

«У меня были проблемы с банком. Решением суда мой дом был выставлен на торги, потому что я вовремя не вернул кредит. Искал хорошего адвоката и на мое несчастье нашел Эмилию. Она сказала, что мои проблемы будут решены в кратчайшие сроки и с домом не придется расставаться. Заплатил ей пять тысяч. Но после этого она пропала и перестала отвечать на звонки», - сказал потерпевший Хидаят Агаев.

«Мой брат Рауф Аскеров был осужден за ДТП на 9 лет. Я искал способы добиться его освобождения или хотя бы сократить срок заключения и подал апелляционную жалобу в Ширванский апелляционный суд. В этом мне помогала Эмилия, которая взяла у меня 12 тысяч манатов. Она потребовала именно эту сумму, и мне пришлось продать дом брата и крупнорогатый скот. Эти деньги она должна была отдать семье погибшего в ДТП, которое совершил мой брат. Деньги я ей отдал, но апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Только потом я узнал, что Эмилия ни копейки не дала семье погибшего, а все переданные ей деньги присвоила. Тогда я пошел в полицию», - показал потерпевший Джейхун Аскеров.

Инвалид первой карабахской войны Кямран Абдиев был оштрафован судом на шесть тысяч манатов за незаконную предпринимательскую деятельность. Мужчина не мог оплатить штраф и искал юриста, чтобы добиться снижения суммы штрафа или его отмены.

«Эмилия сказала, что за три тысячи манатов она сможет добиться отмены штрафа. Я продал все украшения своей жены и передал этой мошеннице деньги, а она просто прикарманила их и исчезла», - рассказал К.Абдиев.

Затем показания дала Мирвари Мамедова, супруга Сабита Мамедова, ставшего жертвой Э.Гашимовой.

«Мой муж воевал в Карабахе, где и был несколько раз ранен. После войны он состоял на квартирном учете в Азербайджанском обществе слепых. В 2016 году инвалидам по зрению давали квартиры в новом доме. Мы квартиру не получили и решили найти адвоката, который помог бы нам обзавестись квартирой в том доме. Одна моя знакомая дала мне номер Эмилии и сказала, что она очень грамотный юрист, который решит наши проблемы. Я позвонила Эмилии, и она сказала, что через десять дней у нас будет своя квартира в новом доме, но нужно заплатить восемь тысяч. Я, как и остальные потерпевшие, дала ей деньги, и она пропала», - сказала потерпевшая.

Решением суда Эмилия Гашимова приговорена к девяти годам лишения свободы.