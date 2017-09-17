Жители дома в центре Баку, по улице Ковкеб Сафаралиевой, 25, обклеили свое здание плакатами с призывом к правительству страны помочь им.

Как сообщил, haqqin.az проживающий в этом доме Рамиль Гасымзаде, в июле этого года представители ОАО «Азеравтойол» заявили жильцам, что их здание подлежит сносу, потому что по этому участку должна пройти автодорога. В качестве компенсации им предложили по 1500 манатов за квадратный метр жилплощади.

Такую сумму назначил приглашенный «Азеравтойол» оценщик ООО «Azərekspert», причем независимо от этажа, ремонта, технического состояния и прочих аспектов.

«А между тем здание находится в престижной третьей зоне Баку, где средняя цена за кв. метр жилья составляет от 2500 манатов и выше», - утверждает Р.Гасымзаде.

По его словам, предлагаемая «Азеравтойол» сумма вызвала возмущение у всего дома. В таком районе рыночная стоимость жилой площади, по признанию специалистов ипотечного фонда, составляет 3158 манатов. Жильцы настаивают либо на адекватной компенсации, либо на предоставлении каждому равноценной их нынешней квартиры. Однако руководство «Азеравтойол» заявляет, что не имеет возможности ни повысить сумму, ни дать взамен жилье. В общем, мизерной компенсации альтернативы нет…

После того как жильцы обратились с жалобой в Президентский аппарат, Милли Меджлис и ряд ведомств, Министерство финансов предложило «Азеравтойол» разобраться с обращением жильцов и предпринять соответствующие меры.

«У нас есть копия письма от «Азеравтойол» предприятию ООО B.İ.T Ekspertiza, которое якобы провело оценку стоимости недвижимости по указанному адресу. Однако никто в нашем доме никогда не видел этих экспертов. Когда и где провели экспертизу, нам ничего не известно. В этом письме «Азеравтойол» в связи с недовольством жильцов просит руководителя ООО B.T.İ. Ekspertiza Эльяра Зейналова расследовать результаты уже проведенной оценочной работы», - говорит Гасымзаде.

Само по себе B.T.İ Ekspertiza, считают жильцы выселяемого дома, вызывает большие сомнения. Об этой компании нет никаких сведений ни в справочниках, ни в интернете.

Такое впечатление, что это созданная самим же «Азеравтойол» декоративная структура. Однако несколько дней назад в здание явились работники ЖЭКа с намерением «очистить подвал здания, вывезти оттуда оставшуюся мебель и демонтировать окна и двери нежилого помещения на первом этаже». Жильцы заподозрили, что с их зданием может произойти та же история, что и c домом на ул. Самеда Вургуна, 69 о которой писал haqqin.az. Тогда строительная компания начала разрушать еще не выселенный дом.

«Примерно то же самое хотят сделать с нашим зданием. Сначала перекроют все коммуникации в подвале, а потом начнут сносить там стены. В общем, повредят несущие конструкции, и дом станет аварийным. Естественно, жилплощадь упадет в цене», - опасается Гасымзаде.

На встрече с жильцами чиновников Исполнительной власти Насиминского района, работников ЖЭКа и сотрудников полиции представители «Азеравтойол вновь заявили, что увеличить компенсацию больше предложенной суммы за квадратный метр невозможно.

Дом будет снесен. Уже располагавшийся в здании проектный институт приступил к переезду. Жильцы в отчаянии: в этом доме крохотные квартиры по 20-40 квадратных метров, купить на предложенную компенсацию квартиру в Баку практически невозможно, значит придется искать жилье за чертой города…

«Азеравтойол» тем временем придумал оригинальный метод улаживания проблемы. По словам, Гасымзаде компания ввела в рабочую группу обычного бакинского маклера, который берется найти квартиры для жильцов дом 25 по Ковкеб Сафаралиевой. Однозначно за такую скудную компенсацию нельзя приобрести что-либо более-менее сносное в городе.

«Вполне возможно, что наш дом хотят снести для того, чтобы отрыть привлекательную панораму для комплекса из девяти новостроек, расположенных напротив. Открывающийся оттуда живописный вид наверняка скажется на цене квартир в этих новостройка», - предполагает Гасымзаде.

Очередная встреча жильцов, среди которых немало вынужденных переселенцев, состоялась 14 сентября. Разговор был весьма жесткий. Корреспонденту haqqin.az удалось поговорить с представителями официальных структур.

Как сообщил завсектором Госкомитета по беженцам и вынужденным переселенцам Насиминского района, вопрос формы компенсации для беженцев находится на обсуждении в правительстве. Пока неизвестно, получат ли они денежную компенсацию или будут обеспечены новым жильем. «Никто на улице не останется», - упокоил он.

Интересной оказалась беседа и с руководителем рабочей группы проектов «Азеравтойол» Фаиком Мамедовым. По его словам, компания обратилась в ООО B.İ.T Ekspertiza с просьбой провести экспертизу стоимости квадратного метра жилья в доме по К.Сафаралиевой, 25. Странно, ведь, судя по письму «Азеравтойол», такая экспертиза этим ООО уже проведена?!

«В зависимости от суммы, обозначенной экспертами, будет выдана компенсация. Если сумма будет выше 1500 манатов, то этот вопрос будет рассмотрен в Кабинете министров», - тем не менее пообещал Ф.Мамедов. Сотрудник «Азеравтойол», также отметил, что на месте снесенного здания будут проведены работы по благоустройству территории в рамках проекта «Соединение улиц Юсифа Сафарова и Ковкеб Сафаралиевой».