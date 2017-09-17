Двенадцать нобелевских лауреатов и другие международные общественные деятели выступили с открытым письмом к Совету безопасности ООН, в котором попросили вмешаться в ситуацию с народом рохинджа в Мьянме. Копия этого письма направлена в редакцию haqqin.az.

В письме говорится:

Уважаемый председатель и члены Совета Безопасности,

Спасибо за то, что вы проведете заседание СБ ООН по кризису Рохинджа.

Человеческая трагедия и преступления против человечества, разворачивающиеся в Араканской области Мьянмы, требуют немедленного вмешательства. Это один из важнейших моментов, когда необходимы смелые и решительные действия.

По данным различных организаций, недавнее военное наступление армии Мьянмы в штате Ракхайн привело к убийству сотен людей народа рохинджа. Сотни тысяч людей были перемещены. Целые деревни были сожжены, женщины изнасилованы, многие мирные жители были незаконно арестованы, а дети убиты. Крайне важно, что гуманитарным организациям почти полностью отказали в доступе, создав ужасающий гуманитарный кризис в районе, который и так крайне беден. По данным источников ООН, за последние две недели в Бангладеш бежало 300 тысяч человек. Человеческие страдания, вызванные таким массовым перемещением мужчин, женщин и детей под угрозой смерти увеличиваются с каждым днем.

Некоторые из нас осудили предыдущий скачок насилия в конце прошлого года и обратились к вам с просьбой о вмешательстве. Однако ситуация не улучшилась. Мы настоятельно призываем вас принять решительные меры для прекращения насилия в отношении невинных гражданских лиц и обеспечения постоянного мира в штате Ракхайн.

Мы призываем СБ ООН немедленно вмешаться, используя все имеющиеся средства. Мы просим вас принять немедленные меры для прекращения неизбирательного военного нападения на невинных гражданских лиц, что вынуждает их покидать свои дома и бежать из страны, чтобы превратиться в лиц без гражданства.

Аргументы, которые правительство Мьянмы использует для того, чтобы лишить рохинджа прав на гражданство, по меньшей мере, смехотворны. В момент получения Бирмой независимости от британцев в 1948 году и при последующих правительствах, Бирма признала людей всех этнических групп в пределах своих границ, в том числе рохинджа, как полноправных граждан, имеющих представительство в парламенте.

Военные хунты в 1980-х годах решили, что рохинджа не являются бирманцами. Соответственно, они лишили рохинджа гражданства. Они использовали военные и политические средства, чтобы добиться оттока рохинджа из страны. Началось систематическое преследование, направленное на этническую и религиозную чистку.

Мы присоединяемся к словам генерального секретаря Организации Объединенных Наций, подчеркивая, что «неурегулированное положение рохинджа продолжается слишком долгое время и становится неоспоримым фактором региональной дестабилизации. Власти в Мьянме должны принять решительные меры для прекращения этого порочного круга насилия и обеспечения безопасности и помощи всем нуждающимся».

Мы призываем вас убедить правительство Мьянмы принять немедленные меры для выполнения рекомендаций Консультативной комиссии Ракхайна, которую правительство Мьянмы учредило в 2016 году под давлением международного сообщества. Комиссия, в основном состоящая из граждан Мьянмы под председательством бывшего генсека ООН Кофи Аннана, рекомендовала предоставить рохинджа гражданство, разрешить им свободу передвижения, обеспечить права и равенство перед законом, обеспечить общинное представительство, отсутствие которого непропорционально затрагивает мусульман, содействовать помощи ООН в обеспечении безопасности и защиты возвращающихся людей. Страх стал реальностью благодаря нападению боевиков на вооруженные силы Мьянмы. Если не будут предприняты конструктивные усилия для установления прочного мира, ситуация ухудшится, что, в свою очередь, может создать серьезную угрозу безопасности соседним странам.

Для реализации рекомендаций Комиссии мы предлагаем следующие подготовительные шаги:

1. Незамедлительное переназначение членов Комиссии для формирования Исполнительного комитета по контролю за выполнением рекомендаций;

2. Принятие незамедлительных мер для прекращения оттока беженцев;

3. Приглашение международных наблюдателей для посещения уязвимых районов на регулярной основе;

4. Возвращение беженцев, которые уже покинули страну;

5. Постройка лагеря в Мьянме для возвращающихся беженцев для содействия их реабилитации при финансировании и надзоре ООН;

6. Предоставление им гражданства, как это предусмотрено в отчете Комиссии, с исключительной компетенцией Исполнительного комитета;

7. Обеспечение политической свободы и свободы передвижения.

Организации Объединенных Наций и международному сообществу требуется резкое изменение подхода для того, чтобы иметь возможность прекратить цикл насилия против рохинджа. Правительству Мьянмы необходимо сказать, что международная поддержка и финансирование обусловлены серьезными изменениями в политике в отношении рохинджа. Пропаганда и разжигание ненависти и всякого насилия, особенно государственное насилие против рохинджа, должны прекратиться, дискриминационные законы и политика должны быть прекращены, рекомендации комиссии Кофи Аннана должны быть реализованы немедленно.

Мир с нетерпением ждет, чтобы увидеть, что СБ ООН сыграл свою роль для окончания гуманитарной катастрофы и построения мира в регионе.

Искренне ваши,

Профессор Мухаммад Юнус, лауреат Нобелевской премии мира за 2006 год

Майред Макгуайр, лауреат Нобелевской премии мира за 1976 год

Бетти Уильямс, лауреат Нобелевской премии мира за 1976 год

Архиепископ Десмонд Туту, лауреат Нобелевской премии мира за 1984 год

Оскар Ариас, лауреат Нобелевской премии мира за 1987 год

Джоди Уильямс, лауреат Нобелевской премии мира за 1997 год

Ширин Эбади, лауреат Нобелевской премии мира за 2003 год

Лейма Гбоуи, лауреат Нобелевской премии мира за 2011 год

Тавакколь Карман, лауреат Нобелевской премии мира за 2011 год

Малала Юсафзай, лауреат Нобелевской премии мира за 2014 год

Сэр Ричард Дж. Робертс, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1993 год

Элизабет Блэкберн, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2009 год

Джавед Ахтар, поэт и литератор

Сайед Хамид Альбар, бывший министр иностранных дел Малайзии

Шабана Азми, актриса и активистка

Эмма Бонино, бывший министр иностранных дел Италии

Боно, певец, активист

Сэр Ричард Брэнсон, бизнес лидер и филантроп

Гро Харлем Брундтланд, бывший премьер-министр Норвегии

Ричард Кертис, кинорежиссер, адвокат Целей устойчивого развития

Мо Ибрахим, предприниматель и филантроп

Асма Джахангир, бывший председатель Комиссии по правам человека Пакистана

Керри Кеннеди, правозащитник

Салман Хан, педагог-теоретик

Алаа Мурабит, глава организации «Голос женщин Ливии», адвокат Целей устойчивого развития

Нараяна Мерти, бизнес лидер

Касит Пиромья, бывший министр иностранных дел Таиланда

Сурин Питсуван, бывший генеральный секретарь АСЕАН

Пол Полман, бизнес лидер, адвокат Целей устойчивого развития

Мэри Робинсон, бывший президент Ирландии

Джеффри Д. Сакс, директор Сети ООН по решению проблем устойчивого развития

Форест Уитакер, актер, адвокат Целей устойчивого развития

Йохен Цайц, бизнес лидер и филантроп