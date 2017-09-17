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Армяне смирились с правдой Гурама Мархулии эксклюзив

Автор: Лятиф Мустафаев 

«В настоящий момент у меня нет проблем, связанных с давлением армян Грузии». Об этом в беседе с haqqın.az рассказал грузинский историк, профессор Гурам Мархулия.

«Конечно, раньше были сложности. Армян беспокоит то, что я пишу правду, и это им не по нутру. Но сегодня нет проблем со стороны грузинских армян, ибо Грузия является демократической страной, в которой действует свобода слова. А я говорю не голословно, ничего не выдумываю, все основано на фактах. Каждое мое слово подкреплено историческими документами, против которых армяне бессильны», - сказал грузинский историк.

Гурам Мархулия

Ученый отметил, что в курсе того, что в Узбекистане не так давно армяне сделали безуспешную попытку юридического преследования его коллеги Шухрата Саламова.

«Шухрата обвиняли в разжигании межнациональной розни. А то, что делали армяне, разве не является разжиганием межнациональной розни? Шухрат Саламов говорил только правду, то, что было, ничего не выдумывал. Это раздражает армянскую сторону. И поэтому началась кампания против него», - отметил Гурам Мархулия.

Напомним, что еще в начале 2012 года у Гурама Мархулия возникли проблемы после прошедшей в Тбилиси международной конференции под названием «Сепаратизм и конфликты на Южном Кавказе». Она была посвящена 20-летней годовщине трагедии в Ходжалы.

СМИ Грузии тогда информировали о том, что Гурам Мархулия «был вынужден подать заявление об уходе из Сухумского госуниверситета после того, как информация о конференции дошла до Вана Байбурта, этнического армянина и советника тогдашнего президента Грузии».

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