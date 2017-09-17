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В Баку будет 35 градусов тепла

 

В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью - 19-22, днем - 30-35, в Баку ночью - 19-21, днем - 33-35 градуса тепла.

Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 45-55 процентов.

В районах Азербайджана в понедельник будет преимущественно без осадков, утром местами ожидается туман. Бдует дуть восточный ветер.

Ночью - 18-23, днем - 31-36, в горах ночью - 13-18, днем - 22-27 градусов тепла.

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