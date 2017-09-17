Часть армянских СМИ практически свободно принялась публиковать материалы, где открытым текстом расписываются схемы грабежей, травли граждан и иных преступлений власть предержащих, и это можно воспринимать двояко.

Первая и наиболее правдоподобная версия причины невиданного доселе в Армении явления подразумевает «добро» власть предержащих на подобные публикации, дабы показать народу, что они, власти, неприкасаемые и могут безнаказанно творить любую гнусность. Мол, попробуй возмутись – тут же сам преступником и окажешься. То есть нежданный карт-бланш для прессы - не что иное, как откровенное издевательство над народом.

Ну и вторая, более сомнительная версия цензурной расслабухи состоит в том, что некоторые СМИ перестали подчиняться режиму, не желая больше выходить под маркой «мишик ньюс», как в народе прозвали издания, которые курирует, а точнее, держит в ежовых рукавицах зять президента Микаэл Минасян. Впрочем, многие считают такое предположение нежизнеспособным, поскольку взбунтовавшихся в Армении либо убивают сразу, либо сажают в тюрьму и убивают медленно, под пытками.

Артур Саргсян, накормивший повстанцев «Сасна Црер», – первая официальная жертва метода растянутого во времени убийства. На акциях протеста в связи с его гибелью народ открыто скандировал: «Сержик убил Артура». А сколько жертв было до Артура? Сколько их прямо сейчас, пока мы с вами заняты чтением или другими, не менее важными для себя, делами?

Экстремисты в Армении развернулись так широко и привольно, что уже не стесняются освещать свои подвиги в СМИ. Пока, правда, только в отечественных изданиях, но ни сегодня–завтра выйдут и на мировую печать.

Равнодушие, с которым взирают на издевательство над армянским народом российские сверхправители, отчасти понятно: хочется ведь прихватить и этот кусочек земли. Предание-то, то есть принадлежность республики империи, пока свежее свежего… В тенденцию можно, конечно, не верить, но нельзя не видеть… Новейшая история стран бывшего СССР полна таких примеров.

Однако смотреть и видеть – опять-таки не одно и то же. То, что генерал-полковник Хачатуров занимает ныне пост генерального секретаря ОДКБ, знают все, а вот почему именно его так возвысили и куда вообще ведут взаимоотношения России и Армении, нужно присмотреться, чтобы понять.

Но сначала хотелось бы разобраться, что это за такая замшелая совковая должность – генсек и за что ею наградили Хачатурова? Ознакомившись с его биографией, выясняешь, что сей военный муж до 1992 года не имел никакого отношения к отчей земле. Вообще никакого! В Армению его откомандировали из Беларуси, а потом началось карьерное порхание с одной высокой должности на другую. Кем он только не назначался и какие только награды не получал из рук армянских президентов.

Сейчас речь о другом. Заласканный армянскими властями пришелец Хачатуров, которого, вне сомнений, внедрили в Вооруженные силы страны с особой миссией, допорхался до генсека ОДКБ. Казалось бы, где тут подвох? Армения вроде бы должна гордиться представителем своей нации, пусть сомнительного происхождения и с фамилией, не имеющей традиционного окончания, но все же удостоенного столь высокого, можно сказать, международного поста. Но армянское общество это почему-то не вдохновило. Некие силы принялись беспрестанно сливать в прессу подробности «военной» деятельности Хачатурова в Армении.

То, что за обнародование чудовищных преступлений власти можно моментально сыграть в ящик, знают все. Но кирпич - он всегда кирпич, и не на такие головы падал, особенно в Армении.

Журналисты, озвучивающие факты, о которых в Армении каждый знает не понаслышке, а солдаты и вообще испытали все на собственной шкуре, знают, что их может ждать в результате неконтролируемой свободы слова. Так неужели его высочество Мишик допускает такие огрехи «ньюс», которые он получил в дар от своего всемогущего тестя Сержика Саргсяна? Конечно же, нет…

Но сначала о фактах и цифрах. Так вот факты, которые обнародуются на армянском информационном интернет-портале m.mamul.am, заставляют содрогнуться даже людей со стойкой психикой, а слабонервным вообще не рекомендуется знакомиться с ними. Так что же сделал сей бравый солдат и за что обличающие его статьи с такой завидной скоростью заполнили страницы армянского информационного портала?

Восседавший с 2000 года в кресле замминистра обороны РА, а через восемь лет перебравшийся в кресло начальника генштаба ВС Хачатуров вовсе не стоял в сторонке, стыдливо глазея на тотальное разграбление армянского государственного бюджета собственным же правительством. Наш Юрий Григорьевич не зевал и развернул такую антигосударственную и античеловеческую деятельность, что Нерон по сравнению с ним -просто просвещенный филантроп. При этом надо отдать ему должное, он начал скромно - с ниток. Точно по пословице: с миру по нитке – глядишь, ты уже миллионер, причем долларовый.

Маниакальная страсть к обогащению заставила Хачатурова выработать собственную гениальную схему ограбления армии, которую он обязан был (по крайней мере - по должности) беречь, сохранять, приумножать, в общем, холить и лелеять. Он и преумножал, но только и без того немалые проблемы национальной армии.

Так вот о нитках. Каждый год Минобороны Армении объявляет тендер на поставки в армию ниток: 300 тысяч катушек в год, каждая за 300 драм. Причем в технической характеристике ниток обязательным условием было заявлено: 100%-ый хлопок. Ежегодно конкурс выигрывало одно и то же ЗАО. За год по бумагам Вооруженные силы получали эти самые нитки на 90 млн драм, причем из 100- процентного хлопка. Но дело в том, что ныне не существует 100-процентно хлопковых ниток, поскольку они быстро рвутся и ими невозможно ни шить, ни штопать.

Но этот пункт был внесен специально, чтоб никто, кроме «доверенного» поставщика не мог выиграть тендер. Думаете в армию шли хотя бы наполовину хлопковый швейный материал? Ошибаетесь - в ВС поставлялись нитки из полиэстера, красная цена которых при оптовых закупках, включая транспортировку из Китая, растаможку и налоговые взносы, составляет 30 драм за штуку. То есть 81 миллионов драм в год из Минобороны перекочевало в карманы предприимчивых чиновников и бизнесменов, а главное – в кошелек Хачатурова. А как иначе, если бухгалтерские расчеты в Минобороны производились фирмой, которая принадлежит семье Хачауровых, а ЗАО выигрывало тендеры только благодаря Хачатуровым. Зато как только он покинул должность начальника Генштаба, в связи с нитяным делом было возбуждено несколько уголовных дел. Исчезла направляющая длань – и отлаженная грабительская схема распалась.

Но одними нитками сыт не будешь, и Хачатуров стал подворовывать (не самолично, конечно) солдатские матрасы и подушки. Ну, примерно так же, как и нитки – тендер, свой победитель, договорные поставки и т.д. А солдаты спали на старых, провонявших и. как говорят врачи, токсичных матрасах. А новые шли налево. По самым скромным подсчетам, хищения по этой позиции вещевого солдатского довольствия за более чем 10 лет командования Хачатурова составили сумму в более чем 2 млрд. драм (а 42,5 млн долларов). Так вот начштаба травил собственных солдат, и не одними матрасами он довольствовался – в армии еще много чего есть, не говоря уже о вооружении.

Вывод: занимаемая должность далеко не показатель полномочий и возможностей, особенно когда ты внедренный агент иностранного государства, которое давно уже диктует свои интересы на территории суверенной страны.

А народ все удивлялся откуда в Армении столько долларовых миллионеров, если Сержик Саргсян и его приспешники все время публично плачутся и твердят о щелях в госбюджете страны, которые они не в состоянии заделать. Это, кстати, о нищенских зарплатах, о такой же мизерной пенсии, о бомжах, которых с каждым годом в стране становится все больше. Особенно после рейдерских захватов собственности граждан страны властями…

Ну а в армии всё по-прежнему – что при Хачатурове, что после. Ну а как иначе, если финансовыми делами там по сей день заправляют хачатуровские финансисты, наверняка отчисляя ему проценты. О таких как Хачатуров в народе говорят: вечно голодные глаза насыщаются только горсткой земли.

Ну а все уголовные дела по армии, скорее всего, заглохнут так же внезапно, как и начались, ведь следователи лишь безропотные исполнители воли Саргсяна.

Ну а теперь все же о том, как генерал Хачатуров достиг международных высот и получил должность генсека в ОДКБ. А ничего необычного – засланный в Армению диверсант на «отлично» справился со своими задачами и был отозван на очередную высокую должность. Так почему же армянские власти преследуют его, пытаясь разоблачить и уличить в преступлениях, которые он совершал в течение 10 лет и о которых знали все и даже урывали свою долю от его неправедных доходов? Ну не может же быть, что народ знал, а президент – нет?

Судя по событиям последних недель, в которых выявилась вся гнилая сущность политической власти страны – ложь и ухищрения уже на международном уровне, экстремист-президент и его холуи начали торговаться с Россией, перед которой еще вчера сгибались до пола. Сержик Саргсян живет, конечно, богато, но кашляет все равно по-холопски: кабы не покровительство России, не факт, что его царствование продлилось бы так долго. Но перед очередными фарсовыми президентскими выборами он осмелился все же поторговаться с Москвой, вероятно, учуяв, видимо, какую-то опасность для себя. Ведь все президенты Армении перед каждым новым сроком правления всегда получали благословения именно Москвы. Судя по всему, нового благословения не получил, но борется за это всеми подручными методами.

Военные учения вместе с НАТО, от которых, после вызова в Кремль, на ковер, Саргсян поспешно открестился – тоже один из пунктов шантажа, на которые он так горазд. Только вот самолично отдав Армению в руки России, он вдруг осознал свою ей ненужность.

Но Москва перебила карту Саргсяна, усадив очередного своего ставленника в кресло премьер-министра Армении. Зато Саргсян использует «дело Хачатурова» как еще одну возможность пошантажировать Москву с намерением добиться безоговорочного согласия на продление своих полномочий в 2018 году. Так что его зять Микаел Минасян вовсе не потерял контроль над доверенными ему армянскими СМИ. Осознанно или поневоле, он их использует на полную катушку для осуществления своих и Сержика матримониальных целей и продления террористического режима.

Потому-то кирпич до поры до времени прочно лежит на крыше, однако полностью исключать силу ветра и непредвиденные случайности не следует. И неизвестно, на чью голову в итоге совсем-совсем случайно брякнется этот многокилограммовый камешек.

Это называется волей Божьей, а более приземленно – форс-мажором, от которого даже Мишик не может застраховать своего любимого тестя.