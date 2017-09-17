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А теперь Иран хочет 1 миллиард от Азербайджана иранские источники

Автор: Отдел информации 

На конференции по международному транспортному коридору Север-Юг (INSTC) в Мумбаи генеральный директор по международным делам Иранской железной дороги (RAI) Аббас Назари сделал ряд примечательных заявлений, касающихся Азербайджана.

Назари рассказал о текущих планах RAI по международному транспортному коридору Север-Юг. По его словам, в рамках проекта, помимо участка азербайджанская Астара-иранская Астара стоимостью 60 миллионов долларов (напомним, что инвестиции на строительство выделил Азербайджан – Ред.), Азербайджан строит еще четыре терминала: контейнерный, нефтяной, зерновой и основной грузовой.

Отметим, что ранее Аббас Назари заявлял, что Азербайджан выделяет Ирану полмиллиарда долларов на строительство железной дороги Решт-Астара, чтобы завершить железнодорожную сеть от Бандар-Аббаса (портовый город на юге Ирана - ред.) до России (это не считая 60 миллионов долларов, которые Азербайджан инвестировал в строительство железной дороги Баку - иранская Астара). 

Сегодня же выяснилось, что Иран ведет переговоры с Азербайджаном о выделении 1 миллиарда долларов.

«Для строительства участка Решт-Астара (162 км.) нам нужен 1 миллиард долларов: 500 миллионов для покупки земли и 500 миллионов для строительства. Этот маршрут будет строиться за счет инвестиций другой стороны, и мы ведем переговоры с Азербайджаном, и эти переговоры идут успешно», - заявил Назари (цитата по агентству Mehr).

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