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Из записки Хрущева: «Кончайте с этим зверенышем, Багировым» политическая реабилитация

Автор: Лев Аскеров, автор haqqin.az 

Сегодня, 17 сентября, ровно 122 года назад, родился один из правителей советского  Азербайджана в период сталинизма Мирджафар Багиров. Отметим, спустя полвека после расстрела, уже в период правления нынешнего президента, М.Багиров был реабилитирован и достойно похоронен. Предлагаем вашему вниманию эссе автора haqqin.az Льва Аскерова, посвященное памяти выдающегося правителя Азербайджана.

* * *

Лицо полковника Алдохина вытянулось в овал.

- Такого быть не может!..  Не выдумывай!..   Я знаю  каждый листочек в деле вашего Багирова…

- Ей-ей, не выдумывай, Виктор Васильевич! – упрямо твержу я.

- Посади борзописца посреди леса, на лужайку, дай ему удилище, и он тебе живёхонького карася вытянет. Да не одного, а целый косяк на хорошую ушицу, - не глядя на меня, с нарочито-ядовитым хохотком, хлестал он.

- Виктор! – задетый за живое  и уже по-свойски, перебиваю его. - Не мне ли знать, где я нахожусь?! С какого перепуга мне рисковать своей шкурой?..  В нем, в том скоросшивателе, затянутым на бантик зеленым шнурком, небольшая катушка с магнитофонной лентой, а под ней та самая записочка… Левая сторона её имеет явные надорванные следы от дырокола… Кто-то, видимо, из какой-то подшивки выдирал…И еще внизу под росчерком малюсенькая чернильная клякса…

Алдохин жестко вперился мне в переносицу. Его рассердил не «свойский»  тон моего обращения, а те детали, какие я ему выложил. Таких, с ходу не придумаешь.

- Номер формуляра! – поднимая трубку прямой связи с архивом, требует Алдохин.

Я называю, а он, повторяя  его в мембрану телефона, просит занести это дело к нему.

- Смотри, друг, рискуешь. Пять месяцев я уламывал начальство дать тебе допуск сюда. Пять месяцев! А сейчас, если трепанулся, выставлю за пять секунд, - дожидаясь затребованного, предупреждал он.

Железная уверенность полковника – «Такого не может быть!» - невольно вызвала у меня сомнения. А вдруг, действительно, тот пузатый скоросшиватель, с той злосчастной запиской за подписью «Н.Хрущев» и та магнитофонная бобина мне просто-напросто привиделись. Лубянка - тебе не хухры-мухры. Такое навеет… Я, аж, скомкался.

…В кабинет вошла знакомая мне женщина, что приносила в выделенную мне комнатушку интересующие меня дела. Она была в той же форменной юбке цвета хаки, но теперь еще при кителе, на плечах которого поблескивали погоны майора. Приняв протянутую ему папку, Алдохин порывисто дергает за бантик и… И глаза, всегда сдержанного на эмоции, чекиста закатываются под брови. Под оговоренной мной катушкой лежал описанный мной листок записки.

- Откуда это, Верочка? – вонзаясь взглядом в майора, строго басит он.

- Я же вам докладывала… Из недавнего пополнения… Их нашёл главный военный прокурор,  генерал Катусев. В закутке своего кабинета, за дверцей, замазанной штукатуркой и краской. На неё наткнулись во время ремонта. Открыли, а там… 57 папок! И их-то, по согласованию с нашим высшим начальством, отгрузили нам. Вы в это время находились в отпуске, а потом, не заезжая сюда, укатили в командировку… Мне приказали разложить их по принадлежности к имеющимся у нас делам и поместить в архив. Раскладывать не пришлось. Все они касались  бакинского правителя Багирова…

- Понятно. Ступай! – буркнул он и, дождавшись, когда закроется за ней дверь, с уже извиняющимися нотками в голосе, произнес:

- Вот почему они прошли мимо меня, - протянул Алдохин.

И рассказал  о ЧП, происшедшем в Генеральной прокуратуре страны, где-то в 57-м году. Из трёх сотен томов Багировского дела исчезли 57. Был скандал. Несколько человек распрощались со своими должностями. Однако пропавших дел так и не нашли.

- И вот они всплыли… Теперь, я догадываюсь, почему они пропадали, - теребя записку, говорит Виктор Васильевич. - И, думаю, - продолжал полковник, - уволенные тогда из органов люди пострадали безвинно. Умыкнул их, либо сам Генпрокурор Роман Андреевич  Руденко, либо кто по его наущению…  В них, очевидно,  содержались факты, не выгодные ни Никите Сергеевичу, ни Руденко.

- Хорошо, что не сожгли,- поддакиваю я.

- Могли… Но Роман Андреевич был человеком дальновидным и обладал редкой интуицией. Чувствовал, что наступят иные времена, когда поднимут это дело и скажут, что прокурор творил беззаконие. А тут вот появляется  «малява», написанная и подписанная самим Хрущевым. Мол, смотрите, откуда ноги растут. Я не причем! Я действовал по приказ сверху! Вот, читайте!

Рома, что за поповские кренделя ты выкаблучиваешь?! Ишь, вздумал задушевные разговоры вести с этим зверенышем. Даже Ваньку Серова кривило от них. Кто тебя уполномочил?! Знай свое место! Веди себя, как прокурор, а не как поп, к которому этот сукин сын Багиров пришел на исповедь. Кончай с ним, как надо. По завершении принесешь мне его пенсне. Я его положу рядом с Бериевским. Ты понял?! Н. Хрущёв.

Не ручаюсь, что текст записки я воспроизвел слово в слово. Но за ключевые – «поповские кренделя», «звереныш» и «пенсне», которое он положит рядом с пенсне Берия  -  ручаюсь. Что касается упомянутого «Ваньки Серова», им был никто иной,  как сам председатель  КГБ Иван Александрович Серов…

- А в ней, - указывая на катушку с магнитной лентой, - те самые «поповские кренделя». Я их уже слушал.

- Послушаем теперь вместе,- вставляя в магнитофон бобину, усмехается полковник…

… Странные вещи творятся в жизни. Пугающе странные...

Описываемая мною сцена происходила в конце августа 1988 года. А спустя ровно 29 лет, в конце августа 2017 года, на электронной полосе известного своей авторитетностью сайта haqqin.az, с которым я имею честь тесно сотрудничать, появляется сенсационная для страны  и ошеломительная для меня новость: «В одной из Бакинских безымянных братских могил, казненных заключенных  найдено тело Мир Джафара Аббасовича Багирова. О том, что найденные останки принадлежат именно ему, непреложно свидетельствуют произведенный  в Лондоне сравнительный анализ ДНК, а также лежавшие в нагрудном кармане полуистлевшего костюма пенсне и мундштук…» 

Пенсне!..  И вспомнилась мне навсегда впившаяся в память строчка из той, найденной мной на Лубянке, записки: «…принесешь мне его пенсне. Я его положу рядом с Бериевским…»  Стало быть, Руденко этого не сделал. Не смог. Чтобы ни говорили и ни писали о Багирове - народ его любил. Видел в нем своего защитника. Даже палачи, приводящие приговор в исполнение, уважили его последнюю просьбу: «Не в затылок, а в сердце стреляйте…»

… А вот, что было в той, названной Хрущевым «поповскими кренделями» магнитофонной записи и за что в действительности он ненавидел и хотел расправиться с Багировым –история другая. И не одна…

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