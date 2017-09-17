Полиция Франции предупредила об угрозе терактов по всей Европе

Генеральное управление национальной полиции Франции предупредило об опасности терактов на железных дорогах по всей Европе, а также о планах экстремистов организовать серию лесных пожаров и отравить продукты питания. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на секретный документ ведомства, оказавшийся в ее распоряжении.

Семистраничный отчет управления, по данным издания, был подготовлен в начале сентября. «Особое внимание необходимо уделять появлению любой информации, связанной с проникновением или попыткой саботажа на территории, отведенной для движения поездов», — цитирует Parisien текст документа.

В нем также говорится, что вероятность совершения терактов во Франции «остается очень высокой», и поэтому французские правоохранители планируют пересмотреть антитеррористический план с учетом новых реалий.