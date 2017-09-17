Эрдоган летит к Трампу обсуждать Курдистан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить референдум о независимости Иракского Курдистана с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, сообщает РИА «Новости».
Встреча запланирована в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН.
«Ситуация с референдумом нас очень беспокоит, руководство курдской администрации Ирака не отказывается от своей позиции. В США у меня запланирована встреча с премьером Ирака аль-Абади, мы обсудим это, у нас здесь схожие взгляды. Особое значение я придаю встрече с Трампом, на которой также будет поднят данный вопрос», — заявил Эрдоган.