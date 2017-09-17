Россия заранее предупредила США об операции в Дейр-эз-Зоре

Командование ВКС России в Сирии заблаговременно предупредило США о границах военной операции в Дейр-э-Зоре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.
«Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России больше недели ведут успешные бои по уничтожению последнего плацдарма ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора. Во избежание ненужной эскалации командование российской группировки войск в Сирии по существующему каналу связи заблаговременно довело до сведения американских партнеров о границах проведения военной операции в Дейр-эз-Зоре», — заявил Конашенков.