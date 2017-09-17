Подписаться на уведомления
 

США передумали выходить из соглашения по климату

 

Скандальному решению президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату не суждено сбыться, пишет The Wall Street Journal по итогам министерской встречи в канадском Монреале.

Еврокомиссар по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете после заседания заявил, что Белый дом решил изменить лишь условия своего участия, отказавшись от более радикальных мер.

«США заявили, что не будут пересматривать Парижское соглашение, но попытаются скорректировать условия, на которых они могут участвовать в данном соглашении», — сказал он.

Отмечается, что американскую делегацию возглавлял старший советник Белого дома Эверетт Эйссенстат.

При этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдсей Уолтерс заявил, что позиция США по Парижскому соглашению не изменилась, но однозначного решения президентом до сих пор принято не было. По его словам, ранее Трамп «ясно дал понять, что США выйдут из соглашения, если не смогут добиться более выгодных для страны условий».

225 просмотров


Старости
Корейский вопрос: Трамп хочет, но не может
Корейский вопрос: Трамп хочет, но не может актуальный комментарий
Наша погода
Сегодня 31° / 19°
18 Сен 31° / 19°
19 Сен 29° / 19°
20 Сен 31° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.026 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

В Донбассе разбился российский беспилотник
Януковича обвинили в краже годового бюджета Украины
В Словакии рухнул самолет
Два года России в Сирии: близка ли победа? haqqin.az из Дамаска
Аятолла Хаменеи предостерег Запад от неверных шагов
США передумали выходить из соглашения по климату
Участились нападения на врачей Скорой помощи что делать?
Россия заранее предупредила США об операции в Дейр-эз-Зоре
Эрдоган летит к Трампу обсуждать Курдистан
Полиция Франции предупредила об угрозе терактов по всей Европе
В Германии расстреляли посетителей бара
Из записки Хрущева: «Кончайте с этим зверенышем, Багировым» политическая реабилитация
Саргсян, Киркоров, Пугачева на свадьбе сына миллиардера Карапетяна фото
Мощный взрыв на рынке в Афганистане
А теперь Иран хочет 1 миллиард от Азербайджана иранские источники
«Нитяное дело» в Минобороны Армении хищения на десятки миллионов
В Баку будет 35 градусов тепла
Индия ввела в эксплуатацию строившуюся 30 лет плотину
Армяне смирились с правдой Гурама Мархулии эксклюзив
Корейский вопрос: Трамп хочет, но не может актуальный комментарий
Тельман Исмаилов может быть арестован
Туркмения сближается с Россией
Нобелевские лауреаты требуют остановить убийства мусульман официальное письмо
«Азеравтойол» пошел в бой с бакинцами наши проблемы
В Турции освободили французского журналиста
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться