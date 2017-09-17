США передумали выходить из соглашения по климату

Скандальному решению президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату не суждено сбыться, пишет The Wall Street Journal по итогам министерской встречи в канадском Монреале.

Еврокомиссар по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете после заседания заявил, что Белый дом решил изменить лишь условия своего участия, отказавшись от более радикальных мер.

«США заявили, что не будут пересматривать Парижское соглашение, но попытаются скорректировать условия, на которых они могут участвовать в данном соглашении», — сказал он.

Отмечается, что американскую делегацию возглавлял старший советник Белого дома Эверетт Эйссенстат.

При этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдсей Уолтерс заявил, что позиция США по Парижскому соглашению не изменилась, но однозначного решения президентом до сих пор принято не было. По его словам, ранее Трамп «ясно дал понять, что США выйдут из соглашения, если не смогут добиться более выгодных для страны условий».