В Азербайджане предложено повысить статус медицинских работников, в частности работников скорой медицинской помощи, и расширить их права.

С такой инициативой на заседании парламентской комиссии по вопросам здравоохранения выступил ее председатель депутат Муса Гулиев, сообщив, что намерен поднять вопрос на осенней сессии парламента.

Свое предложение М. Гулиев аргументирует опасностью, которой в последнее время все чаще подвергаются врачи, фельдшеры, медсестры, оказывающие медицинские услуги на дому у пациента. Особенно это касается работников скорой помощи. Некоторые неадекватные люди, выражая недовольство задержкой вызова или методом лечения, позволяют себе оскорбление врачей и даже рукоприкладство. Случаются и ложные вызовы скорой помощи с целью добыть наркосодержащие лекарства, что обычно заканчивается нападением на медработников.

«Считаю, что статус медперсонала скорой помощи следует приравнять к положению работников полиции. За нападение на полицейского, оскорбление его, препятствование исполнению им своих обязанностей предусмотрено строгое наказание - вплоть до уголовного преследования.

Следует внести поправки в соответствующий нормативный акт, чтобы была введена ответственность за аналогичные действия в отношении медработников. Случается, конечно, что машина скорой помощи запаздывает, известны даже инциденты, когда из-за несвоевременно оказанной медпомощи больные умирали, но это вовсе не значит, что надо набрасываться на врачей с кулаками. Каждый такой случай расследуется, и если опоздание не имеет объективных причин, виновные несут ответственность. Для решения же конфликтов медперсонала и пациента имеются правовые, цивилизованные пути», - отметил Гулиев.

Депутат считает, что в Кодексе об административных проступках должны быть внесены изменения, предусматривающие наказание за оскорбление, избиение или препятствование исполнению служебных обязанностей медработников. Иначе, к примеру, Станции скорой помощи, и без того испытывающие нехватку персонала, останутся вообще без врачей – не каждый захочет рисковать своим здоровьем, а то и жизнью.

Инциденты с избиением медработников, к несчастью, становятся распространенным явлением.

Весной этого года в полицию Сабунчинского района обратилась заведующая отделением Республиканской психиатрической больницы №1 Зейнабханым Самедова, заявив, что прямо в клинике ее избила гражданка Натига Алиева, которая пришла навестить госпитализированного отца.

А некоторое время спустя родственники скончавшегося пациента, которому из-за крайне тяжелого состояния не смог помочь молодой врач Вусал Гасанов, так избили медика, что ему диагностировали черепно-мозговую травму. В придачу разъяренная родня разбила машину скорой помощи.

То, что на медиков нападают все чаще, haqqin.az подтвердила и главврач поликлиники №8 Тамилла Керимова.

«Нередко это связано с установлением инвалидности. Сегодня и саму инвалидность, и ее степень, то есть группу группы определяет медико- социальная экспертная комиссия, в состав которой, как правило, входят три врача. Люди, пытающиеся получить инвалидность любыми путями или недовольные установленной для них группой, нередко пытаются оказать давление на врачей, в том числе с применением оскорблений и рукоприкладства… Так что я целиком и полностью за предложение депутата М.Гулиева», - подчеркнула главврач.

Согласна с введением санкций против обидчиков медицинских работников и депутат Милли Меджлиса Жаля Алиева.

«Конечно же, ошибочные действия врачей могут вызвать возмущение пациента или его родственников. Но сводить все к закону джунглей неприемлемо для цивилизованного общества. Если пациент недоволен действиями врач, он всегда может обратиться с жалобой в правоохранительные органы», - отметила Ж. Алиева.

По мнению депутата, Муса Гулиев очень своевременно поднял этот вопрос, однако «нет необходимости введения строго наказания за действия, которые препятствуют исполнению медработниками своих обязанностей. Думаю, будет достаточно и административных мер».