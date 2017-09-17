Аятолла Хаменеи предостерег Запад от неверных шагов

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Иран отреагирует на любой «неверный шаг» в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телевидение Ирана.

«Иранская нация твердо стоит на ногах, и все неверные шаги режима, доминирующего в СВПД, столкнутся с соответствующей реакцией», — сказал Хаменеи.

Ранее сообщалось, что Тегеран заявил о наличии в арсенале «отца всех бомб».

Также ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал арабские страны объединиться для борьбы с «угрозой Ирана».