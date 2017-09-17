В Словакии рухнул самолет

На западе Словакии один человек погиб и двое получили тяжелые ранения в результате крушения одномоторного самолета. Об этом сообщил представитель службы «Скорой помощи» страны Йозеф Минар.

Инцидент произошел в субботу, 16 сентября, во время показательных авиаполетов в рамках дня открытых дверей на аэродроме в городе Прьевидза. На глазах зрителей потерпел крушение одномоторный самолет сельскохозяйственной авиации Zlín Z-37 Čmelák.

«В результате аварии один из находившихся на борту самолета людей погиб, двое тяжело ранены и вертолетом перевезены в больницу, одна из них женщина», - отметил Минар, передает РИА Новости.