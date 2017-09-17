Януковича обвинили в краже годового бюджета Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил бывшего президента страны Виктора Януковича в присвоении активов на сумму 40 миллиардов долларов. Его слова передает портал zn.ua.Его

«Согласно международной экспертизе, экс-президент Янукович украл у Украины 40 миллиардов долларов США. Это годовой бюджет страны. Давайте проанализируем, как их воровали. Во-первых, благодаря разнице цены на газ, стоимость которого в Украине ниже, чем в Европе», — заявил Луценко.

По его словам, в последнее время работа украинских государственных органов стала прозрачнее. «Ранее были налоговые площадки. Но сегодня такого нет. Сегодня нет налогов с НДС. Это делается автоматически. Нет мегакоррупции в госзакупках. Работает система Prozorro», — добавил украинский генпрокурор.