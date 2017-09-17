В Донбассе разбился российский беспилотник

Беспилотник российского производства «Орлан-10» потерпел крушение недалеко от города Новогродовка под Донецком, сообщает в своем Facebook пресс-центр штаба АТО Украины с приложением фотографий.

В сообщении указывается, что летательный аппарат упал сам по техническим причинам, и украинские системы ПВО не успели его сбить.

Военные отмечают, что этот факт является «еще одним доказательством» вмешательства России в конфликт в Украине.

«Этот БПЛА Россия часто применяет в Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии», — пояснили в штабе, отметив, что зенитчики отслеживали маршрут БПЛА.