Смертники атаковали американскую базу в Ираке

Смертники «Исламского государства» атаковали одну из американских баз огневой поддержки, расквартированную на севере Ирака. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Shafaq News.

Нападение было совершено ночью в лагере США, вблизи населенного пункта Эль-Карадж. Один из боевиков был убит военными, двое других проникли внутрь и подорвали себя. Пострадавших среди американцев нет.

База огневой поддержки для борьбы с ИГ была образована в марте 2016 года. Службу на территории подразделения несут, по некоторым данным, несколько сотен морских пехотинцев США. На базе размещены дальнобойные артиллерийские орудия, которые, как тогда отмечалось, планировалось использовать для поддержки иракских войск в борьбе против ИГ за город Мосул.