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Кувейт потребовал от посла КНДР покинуть страну

 

Кувейт потребовал от посла Северной Кореи покинуть эмират в знак протеста против нового ракетного запуска Пхеньяном, передает РИА Новости со ссылкой на кувейтскую газету "Аль-Анбаа".

В пятницу Северная Корея произвела очередное ракетное испытание. Ракета КНДР перелетела через территорию Японии и упала в 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета ракеты составила 3,7 тысячи километров, высота — около 800 километров.

По информации издания, Кувейт принял решение понизить уровень диппредставительства Северной Кореи в эмирате, оставив только исполняющего обязанности главы дипмиссии и еще трех дипломатов, следуя резолюции СБ ООН 2123 в ответ на шестое по счету ракетное испытание Северной Кореей.

Совет Безопасности ООН принял в августе и сентябре две резолюции, существенно ужесточающие санкции против КНДР. Эти резолюции стали ответом на продолжающиеся ракетные и ядерные испытания КНДР.

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