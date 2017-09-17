Эта поговорка родилась совсем недавно в Грузии. А вспомнилась она мне в связи c сообщением из…Ирана. Представляете, оказывается, в ИРИ насчитывается около 2, 5 млн. активных наркоманов и около 6 млн. наркопотребителей! Слышу удивленные возгласы моих соотечественников, мол, при чем тут мы,грузины? Читайте дальше, господа. Обо всем по порядку.

А в Иране, между прочим, как в СССР

Итак, согласно статистике, из 80 млн. населения ИРИ – каждый 13-й наркоман (!?). Но это только статистически. Если учесть, что население состоит в том числе из глубоких стариков, грудных детей и женщин, которые традиционно, во всем мире сильно уступают в наркопристрастиях мужчинам, то считать надо в соотношении к численности мужского населения преимущественно в возрасте от 18 до 50 лет.

При таком раскладе ситуация выглядит еще более удручающей – наркоманом считается чуть ли не каждый пятый гражданин страны, являющейся, вроде бы, примером для всего мусульманского мира. И немусульманского тоже.

Согласитесь, что в представлении многих стран, и Грузия с Азербайджаном в этом отношении не исключение. Иран выглядит как цитадель несокрушимой нравственности и морали - страна, в которой за нарушение дресс-кода или слишком вольный клип в интернете можно сесть на вполне реальный срок.

Стране, которая всем остальным миром рассматривается как собрание титанов, как стройно марширующие отряды стальных людей, готовых немедля сложить голову во имя идеалов высшей морали и нравственности...

И вот тебе раз... Совсем с другого угла...

Но почему-то меня это не сильно удивляет. Интересно, почему? Подумайте и вы над этим недоразумением, читатель. Не потому ли, что первые 17 лет своей жизни я провел в стране под названием Советский Союз? Стране, в которой не было секса, не было наркотиков, не было пьяниц (за исключением отдельных несознательных элементов), по улицам ходили сплошные рослые, спортивные, физически сильные, стройные голубоглазые блондинки и блондины, безгранично преданные делу строительства коммунизма. Так уверяла не только советская пропаганда, но и весь руководящий класс государства, не верить которому у нас, простых людей, не было вроде бы никаких оснований.

Чем все это закончилось – мы все прекрасно помним. Однажды мы проснулись и увидели, что в СССР есть все: и секс, и наркотики, и алкоголизм, и коррупция, и взятки, и многое-многое другое.

С тех пор, после распада СССР, я сделал для себя один из главных жизненных выводов – чем больше в той или иной стране разговоров о морали и нравственности, чем больше с экранов телевизоров на вас смотрят грозные орды фанатиков из стали и кремния, тем хуже обстоят дела в реальности.

То же самое можно сказать и про правила игры в обычном человеческом общежитии – чем больше тот или иной человек говорит о высокой нравственности и духовности, чем больше он на каждом шагу, по поводу и без повода, говорит о Боге, тем больше вероятность того, что перед вами – мошенник, которому нельзя доверять ни при каких обстоятельствах.

Порно по-грузински

В 2006 году в Грузии произошла одна забавная история – несколько светских львиц сфотографировались для местного «Плейбоя». Сфотографировались так себе, не то чтобы очень нагими, скорее с намеком на наготу.

Что тут началось! Упреки со всех сторон в аморальности и в том, что «как можно так себя вести?».

Самое забавное было в том, что стройные ряды моралистов состояли преимущественно из вышедших в тираж шлюх, политиков, неоднократно покупавших и продавших государственные посты и, разумеется, кое-кто из «бывших», точнее тех, кто до 89 года украшал свои стены фотографиями Ленина, а после 89-го – иконами Иисуса и Девы Марии.

Общественного порицания не получилось – уж слишком бессовестными и аморальными были те, кто приготовился кидать камни в нарушительниц общественных устоев...

Светские девицы так и остались постоянными гостьями дешевых гламурных ток-шоу, и с тех пор фотографии, так сказать, с «намеком» уже никого не удивляют. Вывод из сказанного следует такой: диссонанс между показной реальностью и настоящей особенно бросается в глаза в странах идеологизированных, с очень высоким уровнем мифологизации. В странах Южного Кавказа много иранцев – как туристов, так и экспатов. Когда видишь их на улицах Тбилиси или Баку, создается ощущение, что это какой-то другой Иран, не тот, что мы знаем по телику. Если смотреть официальную картинку, то перед вами образ осажденной крепости, населенной суровыми людьми со спартанским воспитанием, отвергающими все земные пороки.

Но если смотреть на иранцев, в большом количестве прогуливающихся по улицам наших городов, то все выглядит совсем иначе – расслабленные, спокойные люди, не слишком спортивные, без особой осанки, и очень-очень ценящие мирские удовольствия.

На днях в тбилисском Дворце спорта выступала иранская знаменитость - Гугуш. Естественно, местное население этого события, можно сказать, особенно и не взволновало. Другое дело - иранская община и иранские туристы: они буквально оккупировали Дворец. И как! Это надо было видеть, красавиц-персиянок –в ярком макияже, в вечерних платьях, с разнообразными прическами, с запахом самого дорогого парфюма - благоуханье на весь Тбилиси.

Ни в коей мере не хочу сказать ничего плохого, скорее наоборот. Иран – нормальная, обычная страна, в которой на одной территории живут фанатичные исламисты и любители хорошей выпивки, солдаты Корпуса стражей исламской революции и лучшие в мире инженеры, страна, в которой женщины вроде бы ходят в хиджабе, но при этом там довольно высокий уровень образования среди слабой половины человечества.

Страна, в которой есть бизнесмены, программисты, специалисты-ядерщики – и при этом… 2, 5 млн. наркоманов.

Обычная страна, которую упорно пытаются выдать за то, чем она на самом деле не является – за островок высшей морали и нравственности, борющийся против загнивания остального человечества.

И Иран, увы, не единственный пример такого рода. И все они, взявшие на себя обязанности моральных менторов, в реальной жизни погрязли в воровстве, криминале и абсолютной безнравственности в высших ее проявлениях.

«Они опять навязывают нам свою мораль…»

Так в свое время высказался Сталин в связи с желанием Красного креста посетить немецких военнопленных в СССР. Увы, с тех пор мало что изменилось в стане тех, кто навязывает свою мораль миру. Страны, которые не берут на себя столь высокую миссию, живут по-разному – кто-то легализует гей-браки, кто-то нет, у кого-то принято раннее замужество, у кого-то это порицается, где-то приветствуют многоженство, где-то – оно наказуемо законом, где-то девушки легко могут сняться в гламурном журнале полураздетыми, где-то такая мысль им и в голову не придет.

Все люди разные, также как и все страны, и все живут по-своему. Измерить кто более морален, а кто менее – невозможно. Это не ВВП и не баланс импорта-экспорта, это такая тонкая материя, что ее руками не потрогать.

В Чехии легализованы гей-браки, зато по количеству убийств на душу населения – она отстает от кавказских стран в разы. И кто теперь у нас более моральный или нравственный?

Или, например, в одной стране храмы наполовину пустые, в другой – битком забиты. Зато в стране, в которой храмы битком забиты, процент брошенных детей и ранних абортов в разы выше той, в которой храмы пустые. И кто тут у нас получается более моральным и нравственным?

Точного и четкого ответа нет, и быть не может. Мораль, нравственность, вера – это не то, чем можно состязаться на международной арене. Состязайтесь тем, что можно измерить, и тем, что имеет четкие индикаторы - экономика, эффективность государственного управления, уровень ВВП, технологии, система образования.

Оставьте в стороне мораль потому, что как только вы начнете говорить о превосходстве вашей морали над всеми остальными – вы проиграете... Как проиграла иранская верхушка, которая никак не может скрыть от всего мира непреложный факт – иранцы, как и советские, как и русские, как и представители других стран с претензиями – обычные люди, и ничто человеческое им не чуждо.

В последние годы в Грузии появилась новая, совсем свежая поговорка, которую можно было бы считать ну почти что символом сегодняшнего мира – «Пусть каждый присмотрит за своей шлюшкой-теткой».

Это – как раз в точку...