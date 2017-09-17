ХАМАС распускает правительство в Газе

Палестинские власти назвали "многообещающим" заявление исламистской оппозиции о роспуске квази-правительства сектора Газа и готовности возобновить диалог о преодолении междоусобицы, но ждут подтверждения и деталей.

В ночь на воскресенье движение ХАМАС объявило о роспуске сформированного им в анклаве "административного комитета" с передачей его функций кабинету национального единства. Исламисты также подтвердили заинтересованность в проведении парламентских и президентских выборов на палестинских территориях.

"Новости о том, что ХАМАС распускает так называемый административный комитет в секторе Газа, позитивны и многообещающи", — сказал заместитель главы правящего движения ФАТХ Махмуд аль-Алуль в эфире радиостанции "Голос Палестины".