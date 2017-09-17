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В Лондоне нашли могилу Джека Потрошителя

 

Могила одного из самых одиозных убийц в истории, известного по прозвищу Джек Потрошитель, расположена на лондонском кладбище Нунхед. К такому выводу пришел британец Дэвид Буллок — автор книги The Man Who Would Be Jack (Человек, который мог быть Джеком).

Собирая материалы для своей книги, Буллок долгое время изучал документы в психиатрической больнице Бродмур, в которой окончил свои дни человек по имени Томас Катбуш. Именно он, по мнению писателя, был тем самым серийным убийцей конца XIX века.

Исследователь пишет, что в 1888 году Катбуш работал в лондонском районе Уайтчепел, когда там произошли нападения Джека Потрошителя, который ненавидел проституток, увлекался анатомией и хирургией, а в 1891 году он был арестован за нападения на двух женщин.

Автору удалось установить также, что предполагаемый Джек был похоронен рядом с членами своей семьи на кладбище Всех Святых, которое теперь носит название Нунхед.

Прозвище Джек Потрошитель впервые появилось в письме, присланном в Центральное агентство новостей, автор которого взял на себя ответственность за убийства. Жертвами, приписываемыми Джеку, были проститутки из трущоб, которым маньяк перерезал горло, а затем вскрывал брюшную полость. С 1888—1891 годах в лондонском районе Уайтчепел маньяк убил не менее шести женщин.

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