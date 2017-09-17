Порошенко увеличил военный бюджет Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об оборонном бюджете на 2018 год.

Таким образом вступает в силу решение Совета нацбезопасности и обороны, которое предусматривает расходы на безопасность и оборону в 2018 году на уровне не менее 5% ВВП.

Всего на оборонные цели в следующем году предполагается выделить не менее 165,37 миллиарда гривен (примерно 6,3 миллиарда долларов). Это более чем на миллиард долларов превышает оборонные расходы в нынешнему году, которые составили 136 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов).