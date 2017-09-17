Украл 250 миллионов и сбежал в Азербайджан

Турецкий адвокат, присвоивший мошенническим путем 250 миллионов турецких лир (80 миллионов долларов), сбежал в Азербайджан, пишет турецкая газета Sabah.

Исключенный из Коллегии адвокатов Бурак Янкын вместе со своей невестой и двумя братьями провернул крупную аферу.

В общей сложности жертвами аферистов стали 150 человек. Практически всех их обманули на сделках с дорогими автомобилями.

Турецкие правоохранительные органы полагают, что Бурак Янкын сбежал в Азербайджан, где пытается скрыться от правосудия.