Трамп придумал прозвище для Ким Чен Ына

Американский президент Дональд Трамп обозвал лидера КНДР Ким Чен Ына «рокетмэном».

«Вчера я говорил с президентом Южной Кореи. Спросил его, как дела у Рокетмэна. Слишком долго формируются газопроводы в Северной Корее. Как жаль!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Таким образом Трамп отреагировал на недавнее заявление Ким Чен Ына. «Основная цель КНДР - достичь реального военного паритета с США и заставить американские власти не осмеливаться говорить о военном варианте решения конфликта вокруг Северной Кореи», — отметил лидер КНДР.

Напомним, 3 сентября КНДР провела испытания водородной бомбы. 15 сентября Пхеньян провел очередной запуск ракеты. А 16 сентября глава КНДР Ким Чен Ын заявил о скором завершении формирования ядерных сил республики.