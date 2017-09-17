В Гяндже повесилась школьница

В Гяндже покончила с собой ученица 9-го класса. Как передает АПА, повесилась Гюльчин Арзу гызы Гамбарли (2002 года рождения).
Близкие Г.Гамбарли доставили ее в больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь.
В Гяндже покончила с собой ученица 9-го класса. Как передает АПА, повесилась Гюльчин Арзу гызы Гамбарли (2002 года рождения).
Близкие Г.Гамбарли доставили ее в больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь.
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