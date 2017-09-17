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Скончалась актриса Валентина Строганова

 

В Саратове скончалась заслуженная артистка России Валентина Строганова. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщается на сайте местного Театра юного зрителя.

Актрисе было 87 лет.

«Коллектив театра выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким Валентины Александровны Строгановой», — говорится в некрологе.

Прощание с усопшей состоится 18 сентября в 10:30 в саратовском ТЮЗе, в котором Строганова служила с 1950 года.

«За шесть десятилетий на сцене ТЮЗа Киселева она сыграла более ста ролей, очень разных по жанру, характеру и объему», — вспоминают коллеги актрисы. Особо примечательны роли, исполненные Строгановой в таких спектаклях, как «Три сестры», «На дне», «Поздняя любовь» и др.

Строганова также снялась в фильме 1970 года «Без права на пощаду» режиссера Леонида Полонского .

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