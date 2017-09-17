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Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура

 

Гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл 14-й этап чемпионата мир "Формулы-1" Гран-при Сингапура, передает Интерфакс.

Второе место досталось Даниэлю Риккьярдо из Red Bull, третьим финишировал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Из-за дождя и многочисленных аварий Гран-при был завершен досрочно по временному лимиту - пилоты не успели преодолеть запланированный 61 круг, и клетчатый флаг был вывешен уже после 58-го круга.

В числе неудачников, которые не смогли закончить гонку,- россиянин Даниил Квят, который врезался в отбойник на 11-м круге, а также оба пилота Ferrari: на старте гонки Кими Райкконен и Себастьян Феттель стали участниками инцидента, спровоцированного Максом Ферстаппеной (Red Bull), в результате чего все трое выбыли из борьбы.

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