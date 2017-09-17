В Британии понизили уровень террористической угрозы

Уровень террористической угрозы на территории Великобритании снижен с "критического" до "серьезного", сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы МВД королевства Эмбер Радд.

По словам Радд, уровень опасности понижен в связи с прогрессом, достигнутым в расследовании дела о недавнем взрыве в лондонском метро.

Ранее сообщалось, что полиция Лондона задержала второго подозреваемого по данному делу.

Утром 15 сентября на станции лондонского метро «Парсонс-Грин» произошел взрыв. В результате происшествия пострадали 30 человек. Полиция квалифицировала просшествие как теракт.