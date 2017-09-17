Турцию тряхнуло

В Эгейском море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщают турецкие СМИ.
Очаг землетрясения находился на глубине 7 километров от поверхности земли. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Турция местополагается в сейсмоактивной зоне, и землетрясения с человеческими жертвами здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.