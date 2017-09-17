Генпрокурор Украины: Саакашвили не экстрадируют и не арестуют

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Михеил Саакашвили не будет выдворен из Украины и не будет арестован в связи с инцидентом на границе. Об этом сообщают украинские СМИ.



«Я, как генеральный прокурор, четко вам говорю: Саакашвили не будет арестован по этому делу, и Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал», — заявил генпрокурор.



К этому Луценко добавил: «Те, кто его переправлял через границу, будут иметь проблемы с уголовным делом, но не будут арестованы. Те, кто бил украинских пограничников, будут иметь дело с уголовным производством и будут арестованы и должны сидеть семь лет, чтобы все политики запомнили — можно митинговать, даже надо, но нельзя при этом бить солдат, которые защищают украинскую границу!»

Также генпрокурор отметил, что Саакашвили имеет возможность решить свою проблему с украинским гражданством.