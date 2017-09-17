Турция стягивает танки к границе с Сирией

Турция продолжает переправку военной техники к границе с Сирией. Так, в провинцию Хатай по железной дороге доставлено около 80 бронированных военно-транспортных средств, сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что бронетехника стянута из района Люлебургаз провинции Кыркларели на северо-западе страны.

В июле министр обороны республики Фикри Ышык заявил, что Анкара не исключает проведения военной операции в сирийском Африне в случае угрозы национальной безопасности Турции, исходящей от контролирующих данный регион сил самообороны сирийских курдов.