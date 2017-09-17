США могу закрыть посольство на Кубе

США стали изучать вопрос о закрытии своего посольства на Кубе после того, как ряд его сотрудников подверглись воздействию акустических атак, заявил в воскресенье госсекретарь Рекс Тиллерсон.

В ходе интервью телеканалу CBS ведущий попросил Тиллерсона прокомментировать призыв ряда сенаторов к закрытию названного посольства в связи с отмеченными обстоятельствами.

"Мы изучаем это. Это очень серьезный вопрос, поскольку ряд сотрудников подверглись воздействию. И он находится на рассмотрении", — сказал Тиллерсон.

Как сообщалось ранее, в Госдепартаменте США считают, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке", произведенной с использованием специальных приборов. Ранее телеканал CBS News, со ссылкой на врачебные данные, заявил, что медики поставили нескольким американским и канадским ,дипломатам на Кубе диагноз "легкая черепно-мозговая травма".