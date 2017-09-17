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Отравление химикатами в Лондоне

 

Несколько человек почувствовали сильное недомогание из-за распыления в воздухе химических веществ на юге британской столицы, передает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты The Sun.

По ее информации, пострадавшие были госпитализированы. На месте инцидента на данный момент работают сотрудники экстренных служб. Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Возможна эвакуация близлежащих домов, добавляет газета.

Как заявил изданию один из очевидцев, полиция исследует возможную связь инцидента с терроризмом. Один из прибывших на место сотрудников правоохранительных органов отметил, что неизвестное вещество могло исходить из канализации.

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