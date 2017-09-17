Алиевы в США

В воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева прибыли с визитом в Нью-Йорк, США, для участия в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает АзерТАдж.
В воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева прибыли с визитом в Нью-Йорк, США, для участия в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает АзерТАдж.
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