Одной из самых незащищенных категорий общества в Азербайджане являются душевнобольные люди. А таких, по данным Госкомстата, не так уж и мало – почти сто тысяч.

Как сообщил haqqin.az президент Союза организаций инвалидов (СОИ) Азербайджана Давуд Рагимли, социальные компенсации инвалидам с нарушениями психики ничем не отличаются от тех, что получают больные других категорий.

«Душевнобольные обычно получают инвалидность I группы, и те, кто не имеет никакого трудового стажа, получают социальное пособие в размере 67 манатов плюс из Президентского фонда им выплачивают 60 манатов. Инвалиды II группы имеют социальную компенсацию в 55 манатов. А отнесенные к инвалидам III группы получают компенсацию в 45 манатов», - сообщил руководитель СОИ.

Д.Рагимли отметил, что, в отличие от инвалидов I группы, причисленные к II и III группам президентское пособие не получают.

А между тем душевнобольным требуется постоянное медицинское наблюдение, периодические обследования и внушительный перечень лекарств. И большинству людей, получивших инвалидность вследствие психических заболеваний, приходится покупать эти лекарства на собственные деньги. Но откуда же больному человеку, получающему соцкомпенсацию в размере 45-55 манатов, сыскать средства на приобретение медикаментов, ведь не у всех есть состоятельные родственники?

Многие инвалиды II и III групп не прочь бы заняться посильной им трудовой деятельностью. Нaqqin.az решил выяснить, заботится ли государство об их трудоустройстве.

Заведующий отделом охраны труда Конфедерации профсоюзов страны Владимир Аргуткин объяснил, что трудоустройство инвалидов зависит от рекомендации врачей.

«Это касается лишь инвалидов II и III групп. Если врач считает, что инвалид трудоспособен, то администрация предприятия может предоставить ему работу по специальности», - сообщил профсоюзный деятель.

Однако он же признается, что душевнобольным врачи, как правило, такой рекомендации не дают.

«Следовательно, их и не трудоустраивают», - добавил Аргуткин.

Между тем, как заявил юрист, специалист по трудовому праву Азер Гулиев, согласно действующему законодательству, наличие справки из психоневрологического диспансера требуется лишь для работы в определенных сферах.

«Действительно, инвалиды II и III групп с психическими отклонениями не относятся к категории душевнобольных и могут трудоустроиться, одновременно получая и социальную компенсацию и заработную плату. Однако обычно их лишают такой возможности…», - пояснила haqqin.az депутат Милли Меджлиса Малахат Гасанова.

По ее мнению, имеется необходимость пересмотреть сумму получаемых инвалидами II и III группы социальных компенсаций.

Противоположна этой позиция по данному вопросу другого депутата парламента - Араза Ализаде.

«Нельзя улучшить жизнь одной части населения, не улучшив общую экономическую ситуацию в стране», - заявил он.