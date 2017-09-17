После того как двое юношей покончили с собой на почве онлайновых азартных игр, минфин Грузии объявил о своем намерении добиваться запрета на этот популярный вид развлечения.

Что из этого получится – вопрос, по поводу которого сейчас напряженно размышляют не только в официальных инстанциях, но едва ли не в каждой грузинской семье.

Очень возможно, что в министерстве посчитали первую свою акцию недостаточной, вследствие чего родилась идея выступить с соответствующим законопроектом. В парламенте вспомнили, что в свое время депутаты сформировали для этих целей специальные комиссии. Правительство поспешило заверить общественность, что оно тесно сотрудничает со всеми ведомствами, которые имеют какое-либо отношение к данной проблеме, взволновавшей едва ли не всю страну. И есть от чего. Публикации о масштабах и доходах игорного бизнеса шокируют. По данным неправительственной организации «Международная прозрачность», значительный рост доходов игорного бизнеса в Грузии начался в 2011 году, когда оборот здесь вырос в 3,2 раза, а прибыль – в 54 (!). Тенденция сохранилась и в 2012 - 2013 годы. К примеру, в 2013 году оборот игорного бизнеса составил примерно 1,2 млрд. лари (порядка 700 млн дол).

В бюджет же страны по линии лицензий и разрешений поступило всего только 105 млн. лари (!?).

По данным на 1 октября 2014 года, общее количество игорных заведений в Грузии составляло 94 единицы, из них 32 – крупные объекты. Общественное движение за запрет онлайн-игр набирает силу не по дням, а по часам. Но тут выяснилось, что запрет может привести к закрытию спортивных телеканалов, так как большинство их спонсоров и рекламодателей - как раз представители игорного бизнеса.

Кроме того, эта мера может повлечь общее понижение показателей наациональной экономики. Не исключено также, что азартные игры просто перейдут в подполье. Оказалось еще, что против "радикального подхода" настроены кое-кто и в правящих кругах. Так, выступая перед местными СМИ, заместитель министра финансов Грузии Лаша Хуцишвили заверил, что запретительные меры вряд ли дадут желаемый результат. «Об этом свидетельствует международная практика», - подкрепил свою позицию министр.

«Некоторые государства тратят бюджетные миллионы на такие меры, но все напрасно. Министерство финансов также рассматривает этот вопрос с точки зрения фискальной политики, полный контроль над интернетом связан с очень высокими издержками», – такой вот неутешительный вывод!

«Пошумят, поговорят - и успокоятся», - полагает пресса. И, судя по нашему блиц-опросу, простые тбилисцы согласны с этим печальным прогнозом.