Сегодня в Армении фактически подтвердили то, о чем недавно заявила пресс-служба президента Азербайджана в связи с публикациями в западных СМИ. За очередной антиазербайджанской кампанией, начавшейся на Западе, стоит и Армения, где решили, что они могут «демократизировать» Азербайджан и потом решить карабахский конфликт так, как им выгодно.

Напомним, что в заявлении пресс-службы президента Азербайджана отмечалось, что за антиалиевской кампанией стоит Джородж Сорос и его подручные. Сотрудничающее с ним армянское лобби грязно интригует против президента Азербайджана и членов его семьи. Однако эти попытки не приносят результата. И тот факт, что одним из авторов статьи, опубликованной в газете Guardian, является армянка - Дина Нагапетян, говорит о том, что за этими подлыми обвинениями стоит именно армянское лобби.

Сам президент Ильхам Алиев 15 сентября отметил, что цель клеветнических антиазербайджанских кампаний – подчинить Азербайджан своей воле.

В Армении же призывают использовать все возможные средства для защиты и продвижения своих интересов, ведь с «демократически развитым Азербайджаном будет значительно проще вести переговоры». Об этом, к примеру, заявил бывший депутат парламента Армении, исполнительный директор Международного центра человеческого развития Теван Погосян.

«Армянская сторона должна перестать стесняться использовать все возможные средства для защиты и продвижения своих интересов», - отметил Погосян (цитируется по «Новости-Армении»). По его словам, Армения, наоборот, должна проводить более активную и гибкую политику, используя все возможности, которые могут «сыграть ей на руку».

Еще же Погосян заявил о том, что Ереван должен занять более активную позицию в вопросе демократизации региона, и в частности Азербайджана. Как считает бывший депутат парламента, с демократически развитым Азербайджаном армянской стороне будет значительно проще вести переговоры.

Что значит – «проще вести переговоры» хорошо помнят все азербайджанцы. Это - как во времена правления приснопамятного «демократического» Народного фронта и возникшего хаоса в стране, когда были созданы условия для захвата армянскими вооруженными силами значительной части территории Азербайджана. Очевидно, и армянская сторона этого не скрывает, в Ереване хотят повторения той ситуации.

И вот сейчас члены Конгресса США едут в Армению: - «во имя суверенитета» этой страны. Не обращая внимания на то, что именно Армения нарушает суверенитет Азербайджана. Но это и понятно, стоит только бросить взгляд на список делегации.

Итак, идея поездки принадлежит американскому конгрессмену армянского происхождения Джеки Спир Канчеляну. В составе делегации - проармянский конгрессмен Фрэнк Паллоне, который еще во время Спитакского землетрясения привез в Армению гуманитарный груз, Анна Эшун, у которой армянские корни, Дэйвид Валадао, по инициативе которого недавно Конгресс выделил дополнительные средства на разминирование «НКР». Также Армению посетят конгрессмены от штата Гавайи и Висконсина Туси Габард и Джим Сенсенбреннер.

«Наверное, это самый представительный визит делегации конгрессменов в независимую демократическую Армению», – в беседе с «Голосом Америки» отметила Спир Канчелян.

Что касается озвученных целей визита, то одна из них «заключается в том, чтобы оказать Армении содействие в противостоянии российским имперским амбициям. Американский мессидж прозрачен и ясен – если Армения хочет бороться за свой суверенитет, то может надеяться на всеобъемлющее содействие Вашингтона. Кстати, это также основной мотив заявления посла США в Армении Ричарда Миллза о перспективных американских инвестициях в страну в размере 8 млрд долларов.

И, наверняка, речь зайдет о «демократизации» Азербайджана, что, по замыслу Еревана, поможет Армении удержать за собой оккупированные азербайджанские территории.