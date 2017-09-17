Триумф азербайджанских дзюдоистов на чемпионате Европы

В словенском Мариборе завершился молодежный чемпионат Европы по дзюдо.
В последний день прошли командные соревнования. Сборная Азербайджана, повергшая всех своих соперников, завоевала золотые медали. Подопечные Эльчина Исмайлова поочередно победили сборные Украины, Финляндии, Италии и Грузии.
Ранее в личном первенстве Азербайджан завоевал 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Кярамят Гусейнов (60 кг), Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг). Серебро у Рашхана Бахшалиева (55 кг) и Мурада Фатиева (73 кг), бронзу завоевали Гюльтадж Мамедалиева (48 кг) и Назакят Азизова (52 кг).
В общекомандном медальном зачете мужская сборная Азербайджана заняла 1-е место.