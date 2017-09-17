Пребывающая в системном кризисе Армения, видимо, решила, что поддержки России для нее маловато и неплохо бы еще заручиться всеевропейской к ней благосклонностью. Путь к этой заманчивой цели один – через Евросоюз.

Армения отчего-то надеялась, что, в отличие от других государств, ей будет позволено пребывать одновременно в двух союзах, причем если и не откровенно враждебных друг другу, то все же не очень-то и дружественных.

Однако Армения долгие годы считалась надежным форпостом России в регионе: здесь сохранилась единственная российская военная база на Южном Кавказе, российские пограничники охраняют границы Армении с Турцией и Ираном, наконец, Россия же инвестировала в сферу коммуникаций и экономику Армении, которая сильно зависит от поставок газа из РФ. И вложив столько в армянскую экономику и армянскую безопасность, Россия вовсе не собиралась допустить туда Запад. Но Армения до поры до времени не желала никого и ничего слушать.

Премьер-министр Армении Арам Карапетян открыто заявил, что вся страна буквально приветствует предстоящее подписание соглашения с ЕС. «Мы идем на подписание и не видим ничего, что могло бы этому помешать. Но этот процесс предполагает переговоры. Мы целенаправленно к этому идем", — сказал армянский премьер.

А депутат от парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Мигран Акопян категорично заявил haqqin.az, что никаких преград для подписания соглашения между Арменией и ЕС не существует.

«Об этом говорил и президент Серж Саргсян. Мы готовимся подписать документ с ЕС. Но, вместе с тем, ЕАЭС - осознанный выбор Армении и наше экономическое будущее в рынках ЕАЭС», - противореча сам себе, пытался сделать вывод депутат.

Не смущают Акопяна, как, впрочем, и высоких руководителей его страны, и то, что европейские устремления Армении как-то не вяжутся с оккупацией ею территорий соседней страны. «На столе Мадридские принципы, и стороны должны исходить именно из них», - именно так пафосно выразился армянский парламентарий, хотя именно этот международный документ предписывает безоговорочное возращение Азербайджану его земель.

Что же касается самой Европы, то она не против, в пику России, приблизить к себе Армению, сократив тем самым ЕАЭС.

По словам главы делегации Евросоюза в Армении посла Петра Свитальского, эта структура внимательно следит за обсуждениями возможности выхода страны из Евразийского экономического союза. Как считает Свитальский, окончательное решение в связи с этим «должны принять Армения и армянский народ», лицемерно отмечая, что подписание нового рамочного соглашения между Ереваном и Брюсселем вполне совместимо с обязательствами страны перед ЕАЭС.

А вот по мнению российского политолога Сергея Маркова, в чем заключается сегодняшнее соглашение Армении с ЕС, пока судить трудно. «Нужно изучить его детали, понять, будут ли в нем прописаны элементы подчинения Армении геополитическим интересам Запада, которые включают в себя в том числе эту самую политическую войну против России. Поэтому пока вопрос остается открытым. Россия, как я и сказал, не может возражать против того, чтобы другие ее партнеры сотрудничали с Западом, но Москва будет возражать, если Запад включит в соглашение о партнерстве пункты, которые приведут к ущемлению ее интересов. ЕС не заинтересован сегодня в постсоветском пространстве самом по себе, но для ЕС важно постсоветское пространство, чтобы посредством него нанести ущерб России», - делает вывод С. Марков.