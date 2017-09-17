В центре Москвы эвакуировали тысячи человек

Примерно 2 тысячи человек эвакуированы в воскресенье вечером из ТЦ "Охотный ряд" в центре Москвы, еще тысячу человек эвакуировали из торгового центра "Хорошо" в САО, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Анонимные звонки об угрозе взрыва: ЦАО, Манежная площадь, дом 1, ТЦ "Охотный Ряд" — эвакуировано 2 тысячи человек, САО, Хорошевское шоссе, дом 27 (ТРЦ "Хорошо") — эвакуирована тысяча человек", — сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, эвакуирован ТЦ "РИО", расположенный по адресу Ленинский проспект, дом 109. Однако количество выведенных из него человек собеседник агентства не уточнил.