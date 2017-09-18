В первый учебный день улицы Баку, как в прошлые годы, застопорились потоками машин. Длиннющие пробки на всех центральных улицах - Р.Бейбутова, 28 Мая, У.Гаджибекова, проспектах Азадлыг, Хагани и др. А перед школами и институтами вообще столпотворение из авто, которое рассасывается только после завершения уроков, то есть к 7 вечера, потому что почти во всех учебных заведениях страны обучение - двухсменное.

Ни специально откомандированные по такому поводу из дорожной полиции регулировщики, ни затяжные «зеленые» на светофорах ситуацию не спасали. Родители за рулем лишь разводили руками – что, мол, поделать, детей-то надо доставить школу.

Между тем существует простой и удобный выход, как спасти трафик Баку от пробок и заторов в школьную пору. Это проверенная времен и опытом многих стран система школьных автобусов. Если 30 детей сядут в автобус, который повезет их в школу и обратно, то это, соответственно, в два раза сократит загруженность улиц частными автомобилями. Кроме того, специальный школьный автобус, ныне оснащенный кондиционерами и навигационным оборудованием, это на сегодня самый безопасный вид городского общественного транспорта.

По мнению эксперта в области образования Этибара Алиева, которым он поделился с haqqin.az, школьные автобусы сегодня крайне актуальны для такого мегаполиса, как Баку.

«Внедрение системы организованной доставки учеников позволит решить сразу множество проблем – это и сокращение числа пробок, и большая безопасность на дорогах, и снижение утомляемости детей от продолжительнх поездок на общественном транспорте. К тому же они станут и немаловажным социальным фактором, создавая равные для всех школьников условия. Сейчас система таких автобусов в Баку задействована только в нескольких частных школах, причем обходится такая доставка для родителей недешево - от 6 тысяч манатов и выше», - отметил Э.Алиев.

Эксперт также считает, что одной из причин дорожных заторов в часы пик является разделение школ на «хорошие» и «плохие». В общественном сознании утвердился стереотип, что достойное обучение можно получить лишь в школах в центральной части столицы.

Даже в семьях, проживающих в окраинных районах столицы - скажем, в Сабунчах, Сураханвх, Гарачухуре и др., - стремятся устроить своих детей соответственно в 132-ю, 6-ю, 23-ю, 160-ю общеобразовательные школы.

«Состоятельные люди определят своих чад в дорогостоящие платные лицеи в разных частях города, с низкими заработками – в учебные заведения поближе к дому. А вот большая часть общества - со средним доходом - предпочитает школы исключительно в центре города, считая их престижными и лучшими по всем параметрам. И этот миф о каком-то особом преподавании в центре города удивительно устойчив. Есть отличные школы в Хатаинском, Бинагадинском и других районах. Если, скажем, поменять местами и перенести 160-ю в Балаханы, а балаханскую школу на проспект Азадлыг, то родители через весь город опять-таки повезут детей в балаханскую на пр. Азадлыг. Такая вот приверженность мифам!» - указывает Э.Алиев.

А в результате крайняя загруженность как самих учебных заведений, так и прилегающих к ним улиц. Даже прием в центральные школы посредством тестов и экзаменов не помогает. Психология большинства родителей подвержена к центростремительному течению. Вместе с тем, безусловно, надо улучшать качество преподавания, технической оснащенности и пр. в общеобразовательных заведениях городской периферии.

Возвращаясь к теме школьных автобусов, эксперт отмечает, что руководство школ может в этом плане проявлять собственную инициативу. Расходы по спецавтобусам – их приобретение, техническое обслуживание, зарплаты водителей можно формировать как за счет самих школ, так и с привлечением средств от различных ведомств и участников проекта Минобразования «Məktəblinin dostu» («Друзья школьников»).

Эксперт в сфере транспорта Эршад Гусейнов также считает, что система школьных автобусов может значительно снизить перегруженность городского транспортного трафика.

И нет необходимости внедрения этой системы во всех школах. Достаточно, чтобы такие автобусы функционировали в крупных учебных заведениях в центре Баку.

«Пока же получается, что в 5-6 школ родители везут детей на автомобилях со всех концов города. Там же паркуются, создавая пробки. Так что школьный автобус - отличный выход в решении проблемы заторов и безопасности автомобильного потока на дорогах», - уверен Э.Гусейнов.